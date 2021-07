Guttormsen skadet og ute av OL

Rodal kritisk til Iuels tribune-venting: – Burde vært ute av området for lenge siden

TOKYO (NRK): NRKs ekspertkommentator mener Amalie Iuel raskest mulig burde kommet i gang med restitusjon. I stedet ble hekkeløperen sittende i en halvtime på tribunen - for å vente på beskjeden om at hun er klar for OL-semifinale.