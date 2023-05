Gunnar Grimstad er død

Bekrefter lagkombi-konkurranse i Kitzbühel

Kalenderen for den kommende alpinsesongen er spikret og der bekreftes det at det blir en ny gren på programmet. Den nye grenen er lagkombinasjon og står på programmet for menn i Kitzbühel i januar.

I likhet med vanlig kombinasjon konkurreres det i både en fartsdisiplin og slalåm, men forskjellen er at det er to ulike utøvere som deltar. Det vil si at nasjonene kan sette én fartsspesialist og en slalåmspesialist på hver gren.

Lagkombinasjonen ble testet i junior-VM forrige sesong.

Parallellslalåm ser ut til å være borte fra programmet for både kvinner og menn. Tidligere har det vært én rennhelg med denne grenen i året.

I tillegg viser kalenderen, som Skiforbundet kunne bekrefte tidlig i mai, at det blir renn for både kvinner og menn i Kvitfjell, men ikke samme helg.

For både kvinner og menn både starter og avsluttes sesongen i østerrike. Sesongstarten går i Sölden, mens verdenscupavslutningen går i Saalbach.