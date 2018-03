Gullet glapp på siste sten: – Stort nærmere kunne det aldri blitt

– Stort nærmere kunne det aldri blitt, sa NRKs ekspertkommentator Pål Trulsen da finalen ble avgjort.

Lagene hadde fulgt hverandre som skygger helt inn i ekstraomgangene, og Norge hadde en sjanse til å sikre seg gullet.

Men den aller siste stenen ble for svak, og Kina kunne bryte ut i jubel.

– Hadde den curlet en centimeter til, så kunne vi vunnet, slo Trulsen fast.

– Ganske tom nå

Skip Rune Lorentsen var tydelig skuffet rett etter kampen, men tok tapet med fatning.

– Jeg har det relativt greit. Vi spilte en bra finale, men misset på noen steiner. Bom er bom, og vi må bare ta det som det kommer, fortalte han.

JUBEL: Haitao Wang kunne feire etter at gullet var i boks. Foto: Joel Marklund / AFP

Han satte den siste stenen til Norge, som akkurat ikke holdt til seier.

– Jeg så jo at det ikke gikk. Vi burde kanskje prøvd å gå rundt på andre siden. Man kan angre nå, forteller han

– Men herlighet, vi er kjempefornøyd, legger Lorentsen til.

Sølvet er nemlig historisk. Norge har aldri tatt medalje i rullestolcurling i Paralympics før i dag.

– Jeg ganske tom akkurat nå. Det er ikke så mye å si. Det er helt utrolig. Det ble en helt annen kamp en vi hadde forutsett. Vi hang med hele kampen, det er helt fantastisk, sier trener Peter Dahlman.

Svingte frem og tilbake

Kineserne fikk åpne ballet med siste sten, og startet med å ta to poeng i første omgang

I andre omgang ville Norge slå tilbake, men etter hvert som omgangen utviklet seg, ble det tydelig at Norge maksimalt kunne ta ett poeng.

Dermed valgte de å forsøke å spille en blank runde, hvor ingen av lagene tar poeng. Men de lyktes ikke, og tok det ene poenget.

Det norske laget har vist en evne til å slå tilbake, og det gjorde de virkelig i tredje omgang. Norge endte med de to beste stenene - til tross for at Kina hadde den siste steinen.

I fjerde omgang utlignet Kina før det ble blank runde i femte omgang.

Norge tok igjen ledelsen før Kina stakk av med to poeng i den sjuende omgangen. Inn i aller siste omgang hadde Norge den viktige fordelen av siste sten, men lå under 5-4.

Norge klarte å plukke med seg poenget, men ga Kina siste sten i den avgjørende ekstraomgangen.

Det ble til slutt skjebnesvangert, og Kina vant kampen 6-5.