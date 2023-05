Guardiola illsint da Haaland tangerte ny rekord

Lillestrøm fikk keeper utvist - så vartet Svendsen opp med hat trick

Lillestrøm tapte lørdagens cupfinale og allerede onsdag kveld startet jakten på en ny cupfinale borte mot Skedsmo i første runde.

Etter en målløs første omgang, fikk Skedsmo et uventet overtak da Lillestrøm-keeper Knut André Skjærstein ble utvist etter å ha felt en Skedsmo-spiller på full vei gjennom mot mål.

Men til tross for at de ble redusert til ti mann, var det Lillestrøm som sto for målene. Et hat trick fra Tobias Svendsen på et drøyt kvarter, hvor de siste to scoringene kom med kun 65 sekunders mellomrom og et avsluttende mål fra Philip Slørdahl sørget for at det ble en 4-0-seier til Lillestrøm.