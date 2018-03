Søndag løp Grøvdal inn til en sterk tredjeplass i New York halvmaraton på tiden 1.12.43. Onsdag formiddag prøvde hun å løpe stivheten ut av muskulaturen på innendørsbanen under tribunen på Bislett.

SUPERDUELL: Slik fronter Bislett Games duellen mellom Emma Coburn og Karoline Bjerkeli Grøvdal. Foto: Bislett Games

7. juni smeller det ute på selve stadion foran fullsatte tribuner. Bislett Games-general Steinar Hoen har nemlig sørget for kanonsterk motstand når Grøvdal for første gang klemmer gasspedalen i bånn på sin nye satsingsøvelse 3000 meter hinder.

Emma Coburn har nemlig latt seg lokke til Norge. Hun er regjerende verdensmester fra London i fjor, og tok OL-bronse på distansen i 2016.

– Da Steinar kom det forslaget, så takket jeg selvfølgelig ja. Det er en veldig fin mulighet for min del, det er gøy å løpe mot en verdensmester på en for min del ny distanse i år, sier Grøvdal til NRK på et snødekt Bislett.

TØFF UTFORDRER: Emma Coburn skal prøve å hindre norsk seier på 3000 meter hinder på Bislett. Foto: Matthias Schrader / AP

Kan bli først siden Hattestad

Hoen har høye forventninger til Grøvdal.

– Jeg tror Karoline i år kommer til å ta et steg til. Da er hun helt oppe i verdenseliten på 3000 meter hindre og kan vinne løp i Diamond League, på Bislett også, sier den tidligere europamesteren i høyde til NRK.

Gjør hun det, er hun den første norske kvinne som vinner en offisiell Diamond League-øvelse på Bislett siden Trine Hattestad vant spydkonkurransen for 18 år siden.

– Så langt tenker ikke jeg, det får Steinar ha for seg selv. Men jeg tenker at jeg er i en unik posisjon som får en mulighet til å springe en duell mot en verdensmester og på Bislett Games, svarer Grøvdal.

– Hva blir vanskeligst, å vinne EM eller Bislett Games?

– Si det. Kanskje Bislett Games.

Den neste med internasjonal suksess

Hoen sier seg verken enig eller uenig i det. Han mener en god opplevelse på Bislett kan være nøkkelen til sesongens hovedmål, EM i Berlin, og viser til det som skjedde med Karsten Warholm i fjor.

Warholm fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med seier i Bislett Games, og ble senere verdensmester i London.

– Karoline er den neste som kan ta internasjonal medalje, og da snakker jeg ikke bare om EM, men VM og OL, sier Hoen, som har fått positive rapporter på Grøvdals trening i vinter.

– Jeg har fått gjort det jeg har planlagt på trening, holdt meg skadefri og nesten frisk. En liten forkjølelse er det eneste. Og da føler jeg at jeg ikke kan klage, smiler Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Uten spesialtrening og gode konkurrenter løp Grøvdal inn til norsk rekord på 9.13,35 under NM i fjor. Coburn har den amerikanske rekorden på 9.02.59, satt da hun tok VM-gull.