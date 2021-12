Grøvdal tok knallsterkt EM-gull i terrengløp

– Endelig! Det er så gøy! utbryter Grøvdal i intervju med NRK.

– Det er alltid stort å ta medalje, men det er noe helt spesielt å ta gull – jeg har ikke vært bortskjemt med det. Jeg har tatt så mange bronser og sølv, og har ventet på min tur til å ta gullet. Jeg var så lettet da jeg løp mot mål.

Mens Jakob Ingebrigtsen sikret suverent EM-gull på herresiden, kjempet Karoline Bjerkeli Grøvdal seg til et meget sterkt gull på kvinnesiden.

– Har tatt meg tolv år

I duell med Meraf Bahta fra Sverige var hun sterkest, og løp fra svensken på tampen. Hun fikk fem-seks sekunder mot slutten, og sikret sitt første EM-gull i terrengløp.

– Det var så sterkt felt i dag. De beste er med her. Det er ekstra kult å ta det gullet da, sier Grøvdal.

Som hun selv understreker, så har det ofte vært litt stang ut når det skal kjempes om gull. Derfor synes hun det føles ekstra godt å ta EM-gull i terrengløp.

– Det har tatt meg tolv år. Jeg er så lettet og glad, for jeg er alltid så nærme hele tiden. Jeg mangler ofte det lille, og det er deilig å vise at jeg også kan vinne, sier langdistanseløperen.

– Hva var planen din?

– Jeg hadde ikke noe taktikk. Jeg må se hvordan formen er, for det er lenge siden jeg har konkurrert. Jeg tror jeg var lur med de to første korte rundene, da jeg måtte slippe. Jeg var bak, og tenkte at om de skal springe så fort, så klarer jeg ikke det. Heldigivis hadde jeg is i magen og tettet luka, sier hun.

De andre norske langt bak

31-åringen hadde et skuffende OL, der hun aldri var med i toppen i distansene. Dermed ble terrengløpet i Dublin en stor opptur for langdistanseløperen fra Isfjorden.

Hun har allerede bronse og sølv i terreng, men dette var altså hennes første gull på seniornivå.

Ine Bakken ble nest best fra Norge med 50.-plass, mens Mathilde Theisen ble nummer 57.

Grøvdal gikk inn til tiden 26.34, og bak henne og Bahta havnet tyske Alina Reh.

Den norske langdistanseløperen har levert i terrengløp i en årrekke, og hun tok sin første medalje tilbake i 2006. Det var sølv i juniorklassen.