– Det er mange som har prøvd siden 1979 uten å klare det, utbrøt NRK-ekspert Vebjørn Rodal på direkten.

Det norske løpeesset hadde på forhånd annonsert ambisjoner om å slette den mosegrodde rekorden på 3000 meter. Hele 45 år stod den.

Det gjorde hun med 8.27,02 minutter – nesten fem sekunder bedre enn Grete Waitz' langtstående rekord på 8.31,75.

– Jeg legger litt press på meg selv når jeg går så høyt ut. Denne har liksom hengt litt over meg, sier Grøvdal til NRK.

Bislett-kvelden er ennå ikke over – følg sendingen her:

NRK TV Du trenger javascript for å se video.

Raskere enn Waitz i 2021

Hun løp faktisk raskere i 2021, men tiden 8.30,84 ble ikke stående som rekord fordi den ble gjort med mannlige harer. Nå er den endelig hennes.

Og på veien måtte hun faktisk vise litt autoritet. Japanske Nozomi Tanaka kom fryktelig nære, like før de nærmet seg 2000 meter.

– Jeg var nok litt ute med en albue, sier Grøvdal.

Grøvdal knuffer seg framover i feltet Du trenger javascript for å se video.

– Jeg så plutselig at det var litt blod her og der. Jeg skal innrømme at det at det var litt knuffing – og jeg var nok litt med på det. Det var ei som skulle inn og ut hele tiden, det var litt irriterende. Hvis folk bare kan ligge på rad så går det jo fint.

Tok kontrollen

Ut på sisterunden la hun seg fremst i det sterke feltet.

– Det er veldig deilig. Det er så mange faser i et løp hvor det er tungt og du ikke tror det skal gå. Du ser lyset gå og plutselig er du på lyset igjen. Plutselig er jeg på oppløpssiden med en runde igjen. Det var nok litt tidlig, men det tenker jeg at får bare være.

FIKK SE EN SKRAMME: Grøvdal dukket opp i intervjusonen med et lite kutt.

– Tror du at du nærmet deg mål da du løp over?

– Nei jeg tenkte at «nå tror folk at jeg tror at jeg skal i mål». Det blir litt tettere og jeg vet at jeg ikke er så god på de siste 100, så jeg må ta en gradvis langspurt. Jeg tror det var ideelt for min del.

Superløpet overrasket

– Det var overraskende bra. Hun har hatt en periode med mye hard og tøff trening, sier trener Knut Jæger Hansen til NRK.

Han var ikke like sikker som eleven når det kom til rekordforsøket. Hun kom nesten rett fra fire uker med tøff trening i høyden i Flagstaff og en tøff 5000 meter i Eugene, ni tidssoner unna, for fem dager siden.

Hun endte på 5.-plass i et meget sterkt felt.

Kun nederlandske Maureen Koster var raskere av europeerne, halvannen uke før EM-finalen på 5000 meter.