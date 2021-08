Grøvdal fullstendig parkert i OL-finalen: – Det er rett og slett litt vondt å se på

Det ble en marerittfinale for Grøvdal, som ble nummer sju på distansen i OL for fem år siden. Mandag havnet hun nest sist etter å ha falt av tidlig. Overraskende tidlig.

– Dette liker jeg ikke. Det kan ikke være etter planen. Det er rett og slett litt vondt å se på, kommenterte Jann Post.

For syv runder igjen var Grøvdal hektet av med flere sekunder, og verre skulle det bare bli. På et tidspunkt var hun hele 90 meter bak feltet.

– Hva er det som skjer? Det er trist å se at hun ikke har en god dag i denne finalen. Det så så lovende ut i vår, la han til.

Grøvdal løp inn på 15.09,37, langt bak sesongbeste på 14.47,67, satt på Bislett Games. Selv har hun ikke et godt svar på hva som skjedde.

– Jeg vet egentlig ikke. Jeg har en forferdelig dårlig dag i dag, og merket med en gang. Jeg sleit og var tung på oppvarming, alt var tungt. Det var rett og slett en dårlig dag, og det er utrolig kjipt at det ble i dag, sier Grøvdal til NRK.

Sifan Hassan vant med et imponerende rykk på slutten.

Andpusten under oppvarming

Grøvdal forteller at hun har følt seg bra de siste dagene, men at hun kjente noe ubehag allerede under oppvarmingen.

– Jeg følte meg bra i forsøket, og har følt meg veldig lett i dagene imellom. Jeg har trent lite og sovet masse, og egentlig følt meg veldig pigg, sier hun.

– Jeg var utrolig andpusten under oppvarmingen i dag. Unormalt andpusten, så jeg har ikke svaret på det egentlig, legger hun til.

– Kan det være at du brygger på noe sykdom?

– Jeg håper jo ikke det. Jeg føler meg ikke syk. Det var bare ekstremt tungt i dag. Jeg pustet som bare det på 15.09, som burde være en joggetur for meg. Det er noe som ikke stemmer, så jeg får bare håpe at det er en drittdag.

VIDERE: Grøvdal tok seg greit videre fra kvalifiseringen, og ble nummer fem. Foto: Lise Åserud / NTB

Underveis i løpet vurderte Grøvdal om hun skulle bryte. Det fordi hun også skal løpe 10.000 meter på lørdag.

– Jeg veide opp underveis om jeg skulle stå av for å spare meg, så det ble en kamp i hodet, men det sitter langt inne å bryte en OL-finale. Jeg bestemte meg for å komme meg til mål, så får jeg se hvordan jeg føler meg de neste dagene. Det er i hvert fall ikke kult å løpe 10.000 om jeg føler meg som dette, forteller hun.

Kan ikke huske sist

Grøvdal har tatt rekorder i mange løp denne sesongen, og har vist meget solid form. Derfor er det ekstra surt å ha en dårlig dag når det endelig er en OL-finale hun har sett frem mot i en årrekke.

– Det trenger jeg vel ikke svare på, det er utrolig kjipt. Jeg er en stabil løper, som har lite svingninger fra dag til dag på trening og kan ikke huske siste jeg hadde en dårlig dag. Det er veldig rart at det skulle komme i dag, forteller Grøvdal.

– Jeg hadde ikke noe å komme med, jeg var ikke bedre i dag.

Grøvdal har vært blant dem som har benyttet seg mest av Olympiatoppens klimakammer for å forberede seg til heten og fuktigheten i Tokyo. Mandag kveld hadde det regnet og lufta var ekstra fuktig, selv om det ikke var så varmt. På spørsmål om forholdene spilte en rolle, svarer hun:

– Det var likt for alle da, men det er umulig å vite hvordan man takler dette. Jeg har vært her en stund nå og gjort alt jeg kan for å være rustet for dette, men i dag gikk det ikke, sier hun.