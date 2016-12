Dette er treneren og teamet som skal redde Johaugs karriere

– Jeg føler jeg har fått på plass det beste støtteapparatet jeg kunne ha fått i den situasjonen jeg har kommet i. Jeg er utrolig takknemlig for at Pål Gunnar hjelper meg som trener, sier Therese Johaug.

NRK møter langrennsstjernen på hytta på Sjusjøen etter hennes første hardøkt på mange uker. Det er i disse traktene Johaug har oppholdt seg og trent etter at dopingsaken slo ned som en bombe i oktober.

Therese Johaug på hytta på Sjusjøen. Foto: Inger Lee / NRK

Johaug er fortsatt preget når hun snakker om den vanskelige tiden, men smiler og virker lettere til sinns når hun forteller om apparatet som skal hjelpe henne tilbake.

– Jeg føler at jeg har vanvittig dyktige og profesjonelle folk med meg, og at vi sammen skal klare å komme oss gjennom den tiden her, sier hun.

Les også: Gråtkvalt Johaug garanterer at hun kommer tilbake

– Kaster ikke en juvel i søpla

Det har gått en drøy uke siden Antidoping Norges påtalenemnd la ned påstand om å utestenge Johaug i 14 måneder. 28-åringen kan verken trene eller konkurrere i organisert form under Norges idrettsforbunds paraply.

Derfor har hun nå fått på plass et nytt apparat bestående av andre personer enn de hun vanligvis jobber med.

Pål Gunnar Mikkelsplass, som tidligere har vært landslagssjef i langrenn, synes det var enkelt å si ja til jobben.

– Man kaster ikke en juvel i søpla. Jeg synes det var veldig givende å bli spurt, og det er veldig fint å kunne hjelpe henne i den situasjonen hun er i, sier Mikkelsplass.

I tillegg til Mikkelsplass får Johaug også med følgende personer på laget:

Snorre Haugland, skismører som har jobbet tett med Johaug i flere år.

Ola Sand, lege som har jobbet i norsk idrett i en årrekke.

Britt Tajet Foxell, psykolog som er tilknyttet Olympiatoppen og The Royal Ballett i London.

Artikkelen fortsetter under videovinduet

Johaug drømmer om OL Du trenger javascript for å se video.

Dyrt apparat

Det er altså et svært rutinert apparat manager Jørn Ernst og Therese Johaug har fått på plass. Tajet Foxell er for øvrig tilknyttet Olympiatoppen, men får likevel lov til å jobbe med Johaug.

– Hun er tilknyttet helse og det omfattes ikke av suspensjonen, sier Ernst.

Dette bekrefter toppidrettssjef Tore Øvrebø.

– Psykolog Britt Tajet-Foxell følger opp Therese som menneske i en svært krevende situasjon. Det er avklart hos oss, skriver Øvrebø i en tekstmelding til NRK.

Sand har tidligere vært ansatt hos Olympiatoppen, seinest under OL i Rio i sommer, men er ifølge Øvrebø ikke engasjert hos dem nå.

Ernst forteller at de var tidlig ute med å opprette dialog med de nevnte personene. Han vet imidlertid ikke hvor mye teamet kommer til å koste Johaug.

– Det blir nok litt dyrt. Vi har ikke sett så mye på dette, men vi er villig til å investere det som skal til for at dette skal bli så bra som mulig, sier Ernst.

Mikkelsplass har vært tilknyttet landslaget som teknisk trener de siste årene, og kjenner Johaug svært godt. Treneren lover at Johaug er i storform når hun igjen stiller på startstreken.

– Det er vel ingen utøver som har kunnet forberede seg så lenge mot en sesong, som man kan her. Det å forberede seg selv i et og et halvt år mot et OL, er en unik mulighet, sier Mikkelsplass.