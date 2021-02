– Jeg tror rett og slett han blir litt forbanna. Både på seg selv og kanskje også noen i støtteapparatet. Litt usikker på det, men vi får se hva han sier selv, sier NRKs hoppekspert Anders Jacobsen.

For Halvor Egner Granerud leverte to solide hopp i Rasnov i Romania, og var på vei til å bli historisk.

Grafikken viste at han slo japanske Ryoyu Kobayashi med to poeng og tilsynelatende tok sin 12. verdenscupseier denne sesongen, og med det slo Roar Ljøkelsøys norske rekord på 11. verdenscupseiere i en og samme sesong.

Men så kom beskjed på Det internasjonale skiforbundets sider, om at han ble disket på grunn av hoppdressen etter finalehoppet.

– Det er bittert

Granerud tangerte Roar Ljøkelsøys rekord på 11 verdenscupseiere etter søndagens renn i Zakopane. I dag hadde han mulighet til å ta sin 12. verdenscupseier i Rasnov, men slik ble det ikke.

BITTERT: Jacobsen tror Granerud er forbannet.

– Jeg tror absolutt han synes det er bittert. Det kunne blitt den historiske seieren, hvor han kunne gått forbi Ljøkelsøy. Han hoppet fantastisk i hele dag. Det er ikke det at dressen er litt for stor som gjør at han vinner, sier Jacobsen.

Samtidig understreker hoppeksperten at det som har vært feil med dressen til Granerud, uten å vite akkurat hva som var feil, trolig ikke var utslagsgivende i konkurranse.

Sportssjef for hopplandslaget Clas Brede Bråthen forteller at feilen kommer til å bli rettet opp til morgendagens blandete lagkonkurranse.

– Dessverre ble Halvor disket fordi det ble funnet avvik ved kontrollmåling etter siste hoppet. Dette er veldig kjedelig for Halvor, men det vil bli rette opp til i morgen. Heldigvis tapte ikke Halvor noe i sammendraget da også Markus Eisenbichler led samme skjebne i dag, sier Bråthen.

For stor i hofta

Halvor Egner Granerud forteller til hopplandslagets Twitter-profil at grunnen til diskvalifikasjonen er feil mål i hoftepartiet.

– Det er klart det er kjedelig når man finner ut at dressen er litt for stor. Det var selvfølgelig veldig kjipt. Den var litt stor i hofta og vi får sy den inn til i morgen, sier Granerud.

Jacobsen føler det norske hopplandslaget som regel har utstyret i orden, men at man må leve på grensa for å være med i kampen om verdenscupseiere.

– Jeg føler det norske laget har mye på stell. Man kan se på statistikken at det har vært veldig få diskede nordmenn. man prøver hele tiden å være på grensa. Det er på grensa man vinner verdenscupseiere, legger han til.

NRK-eksperten tror på sin side at Granerud og det norske laget har lært en lekse og at dette ikke kommer til å skje igjen med det første.

– Kan en sånn situasjon gjøre at man blir enda nøyere? Vi kommer ikke til å se Granerud bli disket under VM, det er jeg 100 prosent sikker på, sier Jacobsen.