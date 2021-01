Granerud og kjæresten har mottatt tusenvis av hatmeldinger: – Mye stygt

– Det har vært mye stygt. Jeg har klart å holde meg unna det meste av det. Jeg tror jeg har fått noen tusen hatmeldinger. Det har vært mye, sier Granerud da NRK møter skihopperen mandag formiddag.

Granerud er fortsatt frustrert over 15.-plassen i hoppuka søndag. I tillegg har han havnet i en slags konflikt med både polske hoppere, fans og medier etter uttalelser han har kommet med i løpet av konkurransen.

Det startet da Granerud ga uttrykk for at Kamil Stoch hadde hatt flaks med forholdene under hoppuka. Etter det har Granerud opplevd at hatmeldinger har rent inn på sosiale medier.

– Jeg angrer ikke på det jeg sa, men heller måten ting ble sagt på. Det ble ikke sagt i en setting hvor hodet var helt klart. Hvis det er noe, så er det at det ikke er kommet frem hvor god jeg syns Kamil er.

Han innrømmer at de stygge meldingene påvirker ham før den siste konkurransen i årets hoppuke, som arrangeres førstkommende onsdag.

– Jeg har måtte prøve å få forklart meg. Samtidig ikke noe kjekt å få dritt slengt etter meg og mot kjæresten min. Jeg syns det blir langt over streken, sier han.

Får tyn i polske medier

Det var særlig en uttalelse til TV 2 som skal ha fått polakkene til å se rødt. Da gjorde Granerud det tydelig at han ikke føler Stoch er så god som resultatene i hoppuka skulle tilsi. Dette sa Granerud:

– Kamil er så ustabil at det skal gå fint. Eller, det kan gå fint. Jeg tror også at hvis det er jevne forhold i Bischofshofen, så kan jeg hoppe inn ti poeng på ham. Han hopper ikke så jævlig godt, men han har fått gode resultater.

I polsk media ble Granerud omtalt som en dårlig taper.

JUBEL: Kamil Stoch vant søndagens hopprenn i Innsbruck, og leder Hoppuka sammenlagt. Slovenske Anze Lanisek og polske Dawid Kubacki kom på henholdsvis andre- og tredjeplass. Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP

– Granerud har ikke respekt for sin eldre og mer meritterte rival, skrev avisen Fakt.

– Han diskrediterte seg totalt med pinlige uttalelser og stygt angrep mot Stoch og Kubacki. For en skam! skrev Superexpress.

Skylder på dårlige oversettelser

De sterke reaksjonene skyldes ifølge landslagssjef Alexander Stöckl og Granerud dårlig oversetting hos de polske mediene.

– Jeg føler det kommer som resultat av noe som er blitt kreativt oversatt i polsk media. De har fått ting til å se verre ut enn det egentlig er, sier Granerud.

– De som har oversatt til polsk har skrevet det på en litt annen måte. De oversetter med Google Translate eller noe sånt, sier Stöckl.

Han mener det kan forsvares at Granerud, som ledet hoppuka før konkurransen i Innsbruck, reagerte som han gjorde etter å ha fått dårlige forhold.

– Han mister ledelsen og er 20 poeng bak. Alt skjer på samme tidspunkt. Når man da får en mikrofon i trynet er man ikke så diplomatisk, og det skjønner vel alle.

Før siste konkurranse ligger Granerud over 20 poeng bak Stoch, som kan vinne sin tredje hoppuke.