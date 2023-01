Iversen «redd for å dø» da Klæbo tangerte Northug

Johannes Høsflot Klæbo gikk alene fra start til mål og sikret seier i andre renn på rad. Dermed tangerte han Petter Northug i antall etappeseire i Tour de Ski. Begge står nå med 13. Ingen herreløpere har flere.

– I løpet av Tour de Ski kan han ta et par til, slik at han tar rekorden på kvinnesiden også. Han mangler to, og det kan fort skje, spår NRKs Jann Post underveis i radiosendingen.

Pål Golberg gikk en monsteretappe og spiste sekund på sekund på trønderen i front, men han kom aldri helt opp i rygg.

Til slutt ble det spurtduell mellom Federico Pellegrino og Pål Golberg om andreplassen. Den vant Golberg.

Langt verre gikk det med Emil Iversen. Han tapte sekunder og plasseringer for hvert stavtak, noe NRKs kommentatorer bet seg merke i underveis.

– Hvis han fortsetter slik han har startet her, så bør man lure på om han bør gå videre i Tour de Ski i det hele tatt, sa Jann Post.

Etter løpet forklarte Iversen at et ufrivillig møte med snøen hadde mye av skylden for det svake resultatet.

– Jeg var nesten mest redd for å dø der, for det kom så mange i høy fart bakfra.

– Hva skjedde?

– Jeg hadde litt aggresiv smurning i dag, så jeg satt i fin hockey over kulene, og så hogget skiene til, mens fyren føk fremover.

Ifølge Iversen er kroppen på langt nær så krise som 35.-plassen kunne tyde på.

– Det var ikke så ille som resultatet tilsier.