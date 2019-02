Graabak ut mot egne sjefer: – Jeg var forbannet

– Hadde det blitt gull hvis du hadde gått?

– Det er vanskelig å si, sier Graabak når han møter NRK tirsdag formiddag.

Søndag gikk Jarl Magnus Riiber og Jan Schmid inn til sølvmedalje på kombinertguttas lagsprint – selv etter svak hopping av Riiber. Graabak er dundrende uenig i vrakingen av ham selv.

– Jeg var rett og slett forbannet. Men sånn skal det være, sier Graabak.

– Man har lyst til å gå skirenn når man føler seg bra, og har lyst til å stå på start. Da blir det mye følelser, og reaksjoner når man ikke får lov til det.

– Var et godt valg

FORNØYD MED VALGET: Sportssjef Ivar Stuan. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sportssjef Ivar Stuan mener at trenerteamet gjorde det riktige valget, da de tok ut Riiber og Schmid på laget. Spesielt etter den individuelle konkurransen, der Graabak valgte å stå over langrennsdelen etter et dårlig hopp i bakken.

– Vi følte ikke at det var noen tvil om det uttaket, sier Stuan om lagsprinten.

Han står for valget, og mener at Graabak må tåle å kjenne på skuffelsen.

– Det blir litt «kjett», for du har fem gutter som vil konkurrere, og det er deres store drøm. Så må vi ta et valg, og det ble Schmid og Riiber, sier Stuan.

– Det var et veldig bra valg. Det er sånn det er, og så må han bite i seg skuffelsen og legge det bort.

Burde bli forbannet

Likevel, Stuan sier at han forstår og at det er et godt tegn at Graabak kjenner på følelsen av å bli litt forbannet.

– Han hadde kanskje grunn til å være forbannet, for det var veldig nære, sier Stuan.

– Hvis utøvere som Jørgen ikke er forbannet når han ikke blir tatt ut, så er det noe feil med innstillingen. Så jeg synes det er helt topp.

Graabak sier at han kjenner at formen er bra, og at han har kjent på det siden Lahti. Han mener han hadde gjort seg fortjent til en plass på laget, etter å ha løst opp i hopproblemene før lagkonkurransen.

– Jeg følte jeg hadde fortjent en plass på laget. Jeg knakk koden i bakken før lagsprinten. Så jeg følte, og føler fortsatt at det hadde vært riktig å ta meg ut, sier Graabak.