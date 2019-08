God trekning for RBK

Tøft for Haugesund

Om Haugesund maktar å slå PSV i 3. kvalikrunde i europaligaen, ventar truleg Austeia Wien i neste runde. Austria må i så fall slå kypriotiske Apollon.

Molde møter Neftci frå Aserbajdsjan eller Bnei Yehuda frå Israel om dei slår Zrinskij først.

Skulle Rosenborg tape for Maribor i 3. runde i meisterligakvaliken, skal dei møte bulgarske Ludogorets eller walisiste The New Saints i 4. kvalikrunde i europaligaen.

Kampane går 22. og 29. august, og vinnarane er i gruppespelet.