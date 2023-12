Glimt-sjefen overrasker – her er cupfinalelagene

Molde stiller med en førsteellever som antatt i lørdagens cupfinale, men motstander Bodø/Glimt kommer med et par overraskelser.



Kjetil Knutsen har bestemt seg for å gi startplass til Isak Helstad Amundsen og Nino Zugelj, som ikke har fått mye spilletid fra start for seriemesteren denne sesongen.



– Zugelj og Sørli er jo litt like. kan virke som at Knutsen foretrekker Zugelj i de største kampene. Han er også flinkere til å dra inn i bakrom og er raskere enn Sørli. Amundsen er overraskende. Vil nesten tro det er noe med Bjørtuft uten at jeg har hørt noe om at han sliter med noe, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.



Her er de to lagoppstillingene:



Molde:

Oliver Petersen, Kristoffer Haugen, Martin Ellingsen, Casper Øyvann, Eirik Haugan, Mathias Fjørtpft Løvik, Emil Breivik, Markus Kaasa, Magnus Wolff Eikrem, Kristian Eriksen, Fredrik Gulbrandsen.



Glimt:

Julian Faye Lund, Fredrik Bjørkan, Isak Helstad Amundsen, Brede Moe, Brice Wembangomo, Sondre Fet, Patrick Berg, Albert Grønbæk, Amahl Pellegrino, Nino Zugelj, Faris Pemi Moumbagna.



Kampstart er 16.00 – kampen kan du følge på NRK på TV og radio.