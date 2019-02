– Jeg forventet ikke å løpe så fort. Det var egentlig bare for å komme i gang. Det virker som at hvert løp blir en positiv overraskelse, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Det var storebror Henrik Ingebrigtsen som hadde den tidligere rekorden, som lød på 3:39,70. Den ble satt i mars 2015.

– Den rekorden hadde stått lenge nok, sier Jakob.

Pappa Gjert Ingebrigtsen er mektig imponert over sønnen.

– Det var ekstremt fort. Han viser at han har tatt et nytt steg i forhold til der han var i fjor. Det her kan bli skremmende bra etter hvert.

FORNØYD: Gjert Ingebrigtsen smilte lurt etter Jakob Ingebrigtsens løp. Foto: NRK

– Hvis han har tatt et steg fra der han var i fjor, så begynner det vel å bli skummelt?

– Ja, du kan matematikk du og. Det kommer til å bli veldig bra, sier en tydelig fornøyd Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Filip satte ny personlig rekord

Jakob Ingebrigtsen sier selv at utviklingen hans egentlig ikke skal være mulig.

– Alt går på skinner, og det er egentlig ikke mulig i den idretten vi driver med. For meg føles det helt fantastisk.

Filip Ingebrigtsen satte ny personlig rekord på 3000 meter under samme stevne søndag. Han løp på 7.49,73.

NY REKORD: Filip Ingebrigtsen var tilfreds etter sitt løp søndag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det er bra. Jeg kjenner det er litt tungt så tidlig i sesongen å pushe sånn alene. Jeg tror det blir ganske mye lettere fremover, sier Filip Ingebrigtsen.

Henrik Ingebrigtsen deltok ikke under stevnet i Sandvika søndag.

– Det blir nok et bra mesterskap

Neste mål for Team Ingebrigtsen er innendørs-EM i Glasgow, som arrangeres mellom 1. og 3. mars.

Jakob Ingebrigtsen har tro på mer suksess under mesterskapet i Skottland.

– Det er nok litt større konkurranse i EM utendørs. Det er ikke så mange som satser innendørs på grunn av skader. Sånn sett blir det nok et bra mesterskap, sier 18-åringen, som tok to gull under EM utendørs for seniorer i august.

De tre Ingebrigtsen-brødrene har nylig kommet tilbake til Norge etter en fire ukers lang treningsleir i Sør-Afrika.