Kristoff og Bystrøm bytter lag

Alexander Kristoff og Sven Erik Bystrøm forlater UAE-laget etter fire sesonger og skal begge sykle for belgiske Intermarché-Wanty-Gobert neste sesong.

Det opplyser laget onsdag kveld. Det var TV 2 som først fikk overgangene bekreftet.

Mens Bystrøm har forpliktet seg til det belgiske laget i to sesonger, har Kristoff i første omgang kun skrevet under for tolv måneder.

– Det er trygghet for begge parter. Jeg har ikke prestert så bra i år, så det vil jo da være enkelt for dem å bytte meg ut om jeg presterer like svakt neste år. Og om laget ikke fungerer så bra som jeg håper, er det jo enkelt å finne seg et nytt lag med en så kort kontrakt, forklarer Kristoff til TV 2.

Han og Bystrøm blir lagkamerater med Odd Christian Eiking i sitt nye lag. (NTB)