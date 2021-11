Går viralt: – Aldri sett noe i nærheten

– Det er helt surrealistisk. Jeg aldri sett noe i nærheten skje i klubben og jeg har fulgt Viking i 25 år, sier sportssjef og kommentator i Stavanger Aftenblad, Stig Nilssen, til NRK.

Sondre Bjørshol hadde akkurat snudd kampen for Stavanger-laget til 3-2 da den absurde hendelsen skjedde.

Minutter før slutt ble nemlig Viking-stopper David Brekalo utvist for å ha dyttet sin egen keeper.

Den bisarre situasjonen oppsto etter at Viking-keeper Patrik Gunnarsson freste mot Brekalo grunnet uenigheter om hvem som skulle ta ballen i egen 16-meter.

Det likte ikke Brekalo, som dyttet Gunnarsson i brystet. Islendingen falt over ende og den slovenske midtstopperen ble vist det røde kortet.

UTVIST: Se hendelsen fra søndagens kamp her.

Forvirring

Nilssen, som følger Viking tett, var på kampen mot Kristiansund. Han skjønte lite da Gunnarsson falt i bakken.

– Det var helt surrealistisk å se to lagkamerater barke sammen på den måten. Jeg lurte på hva som hadde skjedd. Hva var foranledningen til at noe sånt kunne skje? Min første tanke var at han ene hadde sagt noe til han andre, som gjorde at det ble en reaksjon, sier lederen for Sporten i Stavanger Aftenblad.

FALT: Islandske Patrik Gunnarsson under kampen mot Kristiansund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Da NRK tar kontakt, er Nilssen fortsatt på flyplassen i Kristiansund sammen med Viking-laget. De venter på det forsinkede flyet hjem til Stavanger.

– Jeg må flytte meg litt bare, jeg sitter rett ved én av de involverte spillerne fra situasjonen i går, sier han spøkefullt da NRK slår på tråden.

Nilssen forteller at han intervjuet begge spillerne søndag. Gunnarsson snakket med pressen rett etter kampen, mens Brekalo ville ikke uttale seg før senere på kvelden.

- Han var veldig preget av det han hadde gjort og forsto at han hadde dummet seg ut. Han var lei seg for at han hadde tatt oppmerksomheten fra en sinnssyk prestasjon, sier Nilssen etter praten med Brekalo.

Går verden rundt

Hendelsen har fått stor oppmerksomhet flere steder.

Danske Bold og svenske Expressen kaller situasjonen «absurd».

– Smått usannsynlige scener utspilte seg i Norge søndag kveld, skriver den svenske avisen.

Twitter-kontoen B/R football, med over 3,7 millioner følgere, har også lagt ut en video av hendelsen.

– Jeg ble litt flau. Om noen uker, når vi begge ser på det, kommer vi til å le av det. Det er litt morsomt. Men det skal selvfølgelig ikke skje og det skal ikke skje igjen, sier Gunnarson til NRK dagen etter kampen.

– Mange mener at du overdrev da du falt. Hva tenker du om det?

– Jeg forstår hvorfor folk sier og tenker det. Men jeg var egentlig ikke i balanse da vi sto der. Jeg forventet ingenting, og så mistet jeg bare balansen og falt tilbake på ryggen.

FERDIG MED SAKEN: Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim har lagt saken bak seg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Etter kampen i går sa Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til NRK at de har lagt saken bak seg.

– Når begge beklager og «shaker hands», så legger vi den død. Han får ta den straffen med det røde kortet.

Nilssen mener den vurderingen er fornuftig.

– Jeg ser ingen grunn til at Viking skal lage et større nummer ut av dette. Det er to spillere som har dummet seg ut og anerkjent det. Det er bare å gå videre - alle skjønner at det var et overtråkk.

Begge spillerne har uttalt etter kampen at de har skværet opp. Viking la også ut et bilde med de to sammen på Twitter.

VENNER: David Brekalo og Patrik Gunnarsson var tilsynelatende venner igjen etter kampen. Foto: Viking/skjermdump

Tross det røde kortet, vant Viking kampen mot Kristiansund 3-2 og har med det et godt grep på bronsemedaljen i Eliteserien.

– Vi er fortsatt unge og lærer av feilene våre. Vi er allerede ferdige med det. Det viktigste er at vi fikk tre poeng, så det er vi ferdige med, sier Brekalo til NRK.