Fyllingen cruiset inn til sin første kongepokal

Aston Villa til semifinale i Serieligaen

På en dårlig dag kom Aston Villa tilbake og vant kvartfinalen mot franske Lille i Serieligaen. Avgjørelsen falt på straffer.

De engelske gjestene taklet presset best og tok en 4-3-seier i straffesparkkonkurransen. Sammenlagt endte det 3-3 over to kamper.

Lille ledet 2-0 og lå an til å gå videre med få minutter igjen av ordinær tid. Så dukket Matty Cash opp og banket inn Villas redusering fra 20 meter. Skuddet gikk inn via en motspiller.

I forkant klønet Lille det til da keeper Lucas Chevalier kolliderte med en lagkamerat og mistet ballen.

Tidligere i kampen scoret Yusuf Yazici med innsiden av venstrefoten etter 15 minutter, mens Lille-kaptein Benjamin André stusset inn 2-0 på en corner halvveis ut i 2.-omgangen.

Unai Emery kan bli første manager til å lede Aston Villa til en tittel siden Birmingham-klubben vant ligacupen i 1996. (NTB)