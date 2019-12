Fürst Holtmann med knallsterk andreplass etter taktisk genistrek

Mandagskampen forsvinner

Fra og med neste sesong forsvinner mandagskampene fra Eliteserien i fotball for herrer, ifølge en pressemelding fra Norsk toppfotball. Når serien sparkes i gang i april vil den kun spilles på lørdager og søndager. Det legges opp til to kamper hver lørdag, kl. 16.00 og 18.00, samt seks kamper på søndag, fem med avspark kl. 18.00 og én med avspark 20.00.

– Vi har hørt på supporterne og flyttet mandagskampen inn i helgen. Det er et viktig grep som blant andre Norsk Supporterallianse (NSA) har vært pådriver for. Våre publikumsundersøkelser viser at de fleste fotballinteresserte nordmenn ønsker senere start på sesongen og at kampene konsentreres om helgene. Vi er svært glade for å levere begge deler, sier NTF-direktør Leif Øverland, ifølge NTB.

► Cupfinalen flyttes frem til siste helg i oktober.