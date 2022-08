Full uenighet i Fotball-Norge før Glimts skjebnekamp

Bare for å sette det i perspektiv hva det vil si for Glimt om de lykkes mot Dinamo Zagreb:

Svenske Malmö tjente til sammenligning rundt 327 millioner norske kroner etter deres deltakelse i Mesterligaens gruppespill forrige sesong, ifølge Fotbollskanalen.

Og det til tross for at det kun ble ett poeng på svenskene på seks kamper.

Det sier litt om hvilke premiepenger som ligger i potten dersom Glimt sikrer seg en billett til verdens gjeveste klubbturnering.

Når man i tillegg inkluderer de økonomiske gevinstene nordlendingene allerede har raket inn etter europasuksessen de har hatt i Serieligaen, sier det seg selv at den regjerende seriemesteren begynner å få en økonomi få kan matche i Eliteserien.

Full splid i Fotball-Norge

Det er delte meninger om Glimt-deltakelse i Mesterligaen vil være bra for norsk fotball.

En runde NRK har gjort hos de største Glimt-rivalene i Eliteserien viser at selve klubbene i stor grad håper Glimt skal lykkes, mens supporterne i stor grad håper Glimt ryker ut.

Overfor NRK svarer Kjetil Knutsen slik på spørsmål om han mener det er bra for norsk fotball generelt at laget hans tar seg til Mesterligaen:

– Det var et godt spørsmål. Hvis det er delte meninger om det, tror jeg at de ikke skjønner betydningen av at norske lag deltar i Europa og at vi faktisk sammen utvikler norsk fotball. Det er et ganske enkelt svar på det. De som opplever det som en negativ ting for norsk fotball, de tror jeg må tenke seg om én gang til og kanskje sette seg inn i hva det vil si at norske lag deltar i Europa, sier Knutsen til NRK.

Er det bra for norsk fotball om Glimt kvalifiserer seg til Mesterligaen nå? Ja Nei Vis resultat

– Selvsagt håper vi Glimt lykkes

Eirik Bjørnø, daglig leder i Viking, er på bølgelengde med Glimt-treneren. Han krysser fingrene for norsk avansement onsdag kveld.

– Selvsagt håper vi Bodø/Glimt lykkes med å kvalifisere seg for Mesterligaen. Det er bra for norsk fotball at vi har lag som går inn i gruppespill, og det å få et lag inn i verdens beste klubbturnering vil bety mye for ligarankingen vår og ikke minst norsk fotballs anseelse, slår Bjørnø fast overfor NRK.

Han mener et av hovedargumentene er at en høyere ligaranking vil bety flere plasser i europeiske turneringer for norske lag i fremtidige sesonger.

– En dag kan det være oss som nyter godt av deres suksess. Verdien på spillere som selges ut av Norge vil nok også øke ved norsk deltagelse i Mesterligaen, så her er det mange synergier som flere enn Bodø forhåpentligvis vil dra nytte av, mener Bjørnø.

Viking-leder Eirik Bjørnø. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Vi må slutte med naiviteten

Han får ikke støtte fra egne supportere.

Roar Åkerlund, leder for Vikinghordene, heier så absolutt ikke på Glimt onsdag kveld.

– Vi må slutte med naiviteten om at kollektiv suksess gagner norsk fotball. Norsk fotball trenger folk på tribunene, at det snakkes om i lunsjpausen og at det er drakter av norske lag ungene har på seg i skolegården. Dette får du av å skape tilhørighet, lojalitet og interesse. Ikke ved å heie på hverandre, innleder Åkerlund.

– Er det noen i Norge som tror at Brighton-fansen heier på Manchester City i Europa fordi det er positivt for engelsk fotball at City lykkes? Norsk fotball blir ikke bedre av å heie på hverandre, det blir mindre interessant og det skaper mindre rivaleri, mener han.

Viking-supporterne er ikke alene om å håpe Glimt ryker i onsdagens skjebnekamp.

Også Kanari-Fansen, Klanen, Godsetunionen og Kjernen svarer det samme (se faktaboks).

Dette mener supporterne til Glimt-rivalene Ekspandér faktaboks Erling Rostvåg, talsperson for VIF-supporterne Klanen: – Vi ønsker ikke det (at Glimt skal kvalifisere seg til Mesterligaen). Summene de da får tak i, er så astronomiske at det vil gjøre det vanskeligere for Vålerenga å sikre seg de rette spillerne i årevis framover. Rent taktisk kan det kanskje ha noe for seg på sikt, men det forutsetter at alt skal gå rett for Enga i en gitt periode også. Tony Johansen, talsperson Kanari-Fansen: – Nei, vi håper ikke på avansement. Det er fordi de vil få flere hundre millioner på konto om de får til dette. Truls W. Schøne, talsperson Godsetunionen. – Det eneste laget jeg håper kvalifiserer seg til Mesterligaen er Strømsgodset. Dersom et annet lag skulle kvalifisert seg får de enorme ressurser ingen i Norge er i nærheten av, noe som igjen betyr en økonomisk fordel vi ikke har sett siden 90/00-tallet (om ikke større). Det betyr igjen at det er vanskelig å tette igjen gapet for oss andre. De kan igjen hente spillere fra øverste hylle, være best på alt fra treningsfasiliteter, bredde i spillerstallen, stadion og stab. Ja, det «drypper» noen kroner på de klubbene de henter spillere fra, men de skulle vi gjerne beholdt selv. Eneste fordel for de andre klubbene er eventuelle Uefa-poeng for flere lag i Europa. Dersom de kvalifiserer seg er det vel fortjent, men om jeg ønsker at de gjør det er noe annet. Espen Viken, talsperson for RBK-supporterne Kjernen: – Rosenborg må ha fokus på seg selv. Det er mindre dårlig at andre lag enn Molde gjør det bra. Det hever nivået på norsk fotball. Styret i Kjernen heier ikke på Glimt. Men vi har 2000 meninger i supporterklubben. Roar Åkerlund, leder for VikingHordene: – For norsk fotballs del bør de som heier på Bodø/Glimt håpe at de kvalifiserer seg, og ingen andre. Vi må slutte med naiviteten om at kollektiv suksess gavner norsk fotball. Norsk fotball trenger folk på tribunene, at det snakkes om i lunsjpausen og at det er drakter av norske lag ungene har på seg i skolegården. Dette får du av å skape tilhørighet, lojalitet og interesse. Ikke ved å å heie på hverandre. – Er det noen i Norge som tror at Brigthon-fansen heier på Man. City i Europa fordi det er positivt for engelsk fotball at City lykkes? Norsk fotball blir ikke bedre av å heie på hverandre, det blir mindre interessant og det skaper mindre rivaleri. Dette er ikke mening som bygger på misunnelse, et kort flere ofte bruker, spesielt i Bodø. Når dere spør supporter-ledere, får dere svar fra personer som er lojale til sin egen klubb, vi er ikke noen klubbhorer. Mats Mathiassen, styremedlem for Molde-supporterne Tornekrattet: – Tornekrattet ønsker ikke å ta noe standpunkt i denne saken, vi konsentrerer oss om vårt eget lag.

Men Eirik Bjørnø i Viking får støtte fra klubblederne i de andre eliteserieklubbene.

– Vi ktig at norske klubber presterer godt

Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga, er enig med sin kollega fra Stavanger i at det vil være bra for norsk fotball om Glimt kvalifiserer seg til Mesterligaens gruppespill.

– For norsk klubbfotball er det viktig at landslagene presterer godt og deltar i mesterskap, herunder svært positivt at U-21 landslaget igjen har kvalifisert seg for neste års EM-sluttspill. Videre er det viktig at norske klubber presterer godt i Europa, da det vil gjøre fremtidige kvalifiseringer enklere – hvor Vålerenga har et mål om å være med. Det vil også åpne opp for muligheten til at flere lag får delta i kvalifisering, mener VIF-sjefen.

Erik Espeseth i Vålerenga. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Ole Erik Stavrum, daglig leder i Molde, og Lillestrøms daglige leder Robert Lauritsen, svarer så å si det samme:

– Vi håper alle lag kvalifiserer seg til Gruppespill i Europa. Dette er viktig og positivt for norsk fotball, skriver Stavrum i en e-post til NRK.

– Jeg håper at flere lag i Norge kvalifiserer seg for ulike UEFA-sluttspill, dette er bra for norsk fotball, istemmer LSK-Lauritsen.

– Forbilledlig klubbdrift

Magne Jordan Nilsen, daglig leder Strømsgodset, mener Glimt-suksess vil skape merverdi og bidra til å gjøre Eliteserien mer attraktiv.

– Det genererer dessuten økte inntekter til klubbene gjennom solidaritetsmidler fra UEFA, påpeker Jordan Nilsen overfor NRK.

Han sier Godset lar seg inspirere av det Glimt gjør.

– Det viser hva som er mulig å få til med hardt og målrettet arbeid, samt evnen og kunnskapen til å ta gode valg og stå i en tydelig strategi over tid. Forbilledlig klubbdrift som de nå belønnes for, mener Godset-lederen.

RBK med diffust svar

Tore Bjørseth Berdal, konstituert daglig leder i Rosenborg, vil ikke svare på om han heier på Glimt i onsdagens kamp.

Men han roser konkurrentene fra Aspmyra om de får det til:

– Glimt har gjort en fantastisk jobb med å komme i posisjonen de er nå. Og de har gjort det med sportslige prestasjoner – på egen hånd – uten betydelige bidrag fra rike investorer. Hvis de klarer å kvalifiserer seg, er det bare for oss å gratulere dem med en fantastisk prestasjon. Så må vi i Rosenborg sørge for at vi presterer godt nok til å få samme mulighet om ikke lenge, sier Berdal til NRK.

Kampen mellom Dinamo Zagreb og Bodø/Glimt har avspark 21.00 onsdag kamp. Den sendes på TV 2 eller kan følges på radio på NRK Sport.