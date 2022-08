Ekspert åtvarar Glimt mot «kjendisdommar»

– Kor god tid har du? spør Viaplays Petter Veland når NRK slår på tråden om den spanske fotballdommaren Mateu Lahoz.

For spanjolen som skal dømme Bodø/Glimts borteoppgjer mot Dinamo Zagreb i meisterligaen er verkeleg noko for seg sjølv. Han blir beskriven som ein dommar som liker merksemd og som er langt frå så anonym som mange meiner ein dommar bør vere.

BAMSEKLEM: Tidlegare Inter-stjerne Arturo Vidal får ein god klem av Lahoz. Foto: CARL RECINE / Reuters

– Det er beskrivande at norsk presse skriv sak om dommaren inn mot ein kamp. Han har vorte «kjendis» på grunn av dømminga si – det skjer ikkje så ofte, seier Veland.

Når Knutsen får spørsmål om den karismatiske dommaren, må han smile litt.

– Ja, eg hugsar ein situasjon der han hjelper ein spelar (Antonio Rüdiger) opp og gir gult i same slengen. Vi får dommarar på øvste nivået, og det var eit fantastisk dommarteam i heimekampen. Du merkar nivået er på det aller høgaste. Vi veit vi er i gode og trygge hender. Vi har aldri fokus på dommarane, og vi bruker tid på det vi kan gjere noko med, seier Knutsen til VG på pressekonferansen.

POSITIV: Kjetil Knutsen meiner dei får ein av dei beste dommarane i verda i Zagreb. Foto: Mats Torbergsen / NTB

1322 gule kort og 30 raude kort på 268 La Liga-kampar er fasiten sidan hans første kamp i 2008. Det svarer til fem kort i kvar kamp i snitt.

Åtvarar mot «no look card»

Men han er mykje meir enn kortstatistikken. Dommaren er nemleg både kjær og hata for åtferda si i kampane, der han gjerne blir skulda for å stele showet.

– Det skjer med jamne mellomrom at han blir den store snakkisen, utan at det dreier seg om dommarfeil, men om åtferda. Ein har lært at gode dommarar er usynlege, men Lahoz er det stikk motsette, forklarer Veland.

Han nytta moglegheita til det allereie i første serierunde i La Liga, der han dømde to straffer og eitt raudt kort i kampen mellom Cádiz og Osasuna, der alt dette skjedde mot Cádiz.

I tillegg var det raude kortet to gule mot Tomás Alarcon, som ikkje hadde fått med seg sitt første gule og derfor skjønte fint lite då han vart utvist i det 76. minuttet. Han meiner kroppsspråket til Lahoz skil seg ut, og at han kan verke utydeleg.

– Med Lahoz er ein konstant i tvil. Medan spelarar køyrer «no look pass», køyrer Lahoz «no look card». Han kan vise kortet til venstre, men deler ut til spelaren til høgre, forklarer Veland. Les også: Helten Pellegrino fikk beskjed om å gjøre noe annet enn å spille fotball

Derfor kjem han med eit tips til spelarar og trenarar i Bodø/Glimt:

– Tipset er å vere enormt merksam på om du får gult kort for å kunne vite om du kan klippe ned ein spelar for å ta ein for laget eller om ein ryk ut.

NRKs fotballekspert Åge Hareide hugsar også ein spesiell episode med Lahoz frå då hans Danmark møtte Australia i 2018. Då trefte ballen armen til Yussuf Poulsen bakfrå, noko som fekk Hareide til å reagere.

DISKUTERTE: Her tek Åge Hareide ein prat med Mateu Lahoz og dommarteamet etter å ha spelt 1-1 mot Australia i VM i 2018. Foto: Martin Meissner / AP

– Han var litt artig. Eg snakka mykje med han etter VAR-avgjerda. Han ville ikkje ta noko parti, men då sa han at han ikkje synest det var straffe. Det gjekk nesten eitt minutt før han bles i fløyta.

Lahoz: – Ikkje noko eg kan kontrollere

No ventar altså noko som truleg blir eit veldig trykk i Zagreb på Stadion Maksimir. Der trur La Liga-eksperten at Lahoz kjem til å vere i esset sitt.

– Han lèt seg ikkje påverke i det heile – snarare tvert imot. Viss dommarsjefane i Uefa hadde teke han til side og spurt om han ville dømme på Aspmyra eller på Maksimir, så vel han å dømme i Zagreb. Der koker det mest og der kjenner han at han lever, seier Veland.

LA LIGA-EKSPERT: Petter Veland. Foto: Viasat

Lahoz sjølv har forklart at personlegdommen hans må visast også når han har dommardrakta på. Han trur det kan vere grunnen til at mange oppfattar han som ein karakter utanom det vanlege.

– Det er ikkje noko eg kan kontrollere. Det er eit utruleg konsept, men eg er ikkje stjerna. Eg berre elskar fotball og lever i det, sa Lahoz til spanske Marca.

Spanjolen har tidlegare vore ein del av Valencias fotballakademi, men det vart ingen fotballkarriere til slutt.

– Eg kunne spelt i tredjedivisjon eller vorte fotballdommar, så eg valde å bli fotballdommar, har han sagt.

Fekk krass kritikk av Guardiola

Det er Lahoz som kjem til å vere dommaren som representerer Spania i VM i Qatar, og seinast i 2021 dømde han meisterligafinalen mellom Chelsea og Manchester City.

Sjølv om Pep Guardiola ikkje ville uttale seg om dommaren før finalen, har han uttalt seg i negative ordelag om spanjolen tidlegare.

Vi skal tilbake til 2018, då han vart utvist av Lahoz mot Liverpool i meisterligaen.

– Eg kjenner han frå Spania, så eg kunne sjå det (raudt kort) for meg. Eg var høfleg og eg snakka sant. Mateu Lahoz er ein spesiell fyr. Han liker å vere annleis og spesiell, sa Guardiola den gongen.

RASA: Guardiola var forbanna på Mateu Lahoz i oppgjeret mellom Manchester City og Liverpool i meisterligaen i 2018. Foto: DARREN STAPLES / Reuters

– Når alle ser noko, kjem han til å gjere det motsette. Det er for mykje å utvise meg, for eg sa ikkje noko gale.

Om du følgjer med på Lahoz under Mesterliga-hymnen, bør du følgje med på éin spesiell ting. Han har nemleg ein tendens til å blunke til kameraet når spelarar og dommarar stiller opp under Mesterliga-hymnen.

– Mange har lurt på kvifor han gjer det, men det er for å gi beskjed til mor si om at han har det fint. Når han ikkje blunkar til kamera, så er det måten han seier at han ikkje har det bra, seier Veland.