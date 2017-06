Torsdag ettermiddag sendte Agon ut en pressemelding om at Norge ikke får sjakk-VM i 2018. Agon er selskapet som arrangerer VM på vegne av det Det internasjonale sjakkforbundet FIDE.

TAPEREN: Magnus Carlsen mister muligheten til å forsvare VM-tittelen på hjemmebane. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Vi er veldig fornøyd med profesjonaliteten og motivasjonen til Norges sjakkforbund, men forstår at den offentlige støtten ikke har vært på det nivået man hadde håpet. Å arrangere et sportsarrangement av denne størrelsen uten sterk offetlig støtte er umulig, ettersom det estimerte budsjettet er på over fire millioner euro, sa Agon-sjef Ilya Merenzon i pressemeldingen.

Helt konkret: Den norske søknaden savnet en statlig pengegaranti. Dermed havnet den i søppelbøtta.

– Finner på unnskyldninger

Overfor NRK bekreftet kulturminister Linda Hofstad Helleland den manglende statsgarantien, som hun forklarte slik:

– De kravene vi stiller til åpenhet for tildeling av arrangement, de kunne ikke det internasjonale sjakkforbundet innfri, og da måtte vi si nei til støtte.

Dermed var ordkrigen i gang. Konfrontert med Hellelands uttalelse svarer Merenzon slik:

– Jeg mener kulturministeren villeder det norske folk. Det virker som om politikerne prøver å finne på unnskyldninger. Dette er tydeligvis svært politisk i Norge, men for oss er det show og business. Jeg er litt skuffet over at kulturministeren sier slike ting, sier han til NRK.

ANNET SYN: Kulturminister Linda Hofstad Helleland konstaterer at hun ser annerledes på hva åpenhet er enn VM-arrangørene i sjakk. Foto: Valentin Flauraud / AP

At Norge ikke har fått noen liste over kravene som stilles til en arrangør skyldes rett og slett at det ikke er noen krav, hevder han.

– Vi velger det vertslandet som vi liker best. Faktorene er pengene som vertslandet kan skaffe selv, miljøet for sponsorer, media osv. Det finnes ingen detaljert søkeprosess.

Det er en veldig enkel prosess. Hvis noen vil jobbe med oss om mesterskapet, så kan det skje. Vi outsourcer ikke mesterskapet, vi arrangerer det, sier Merenzon.

Helleland: – Svar nok

– Da legger han åpenbart noe helt annet i åpenhet enn det vi gjør. Vi har etterspurt hva som er kriterier, hva som er prosessen med tanke på tidsaspektet og hva som skal til for at en søkerby når fram. Vi har ikke fått noen svar, og derfor framstår det mer som lukkede forhandlinger enn en åpen og transparent prosess, konstaterer den norske kulturministeren når hun får høre Merenzons nye utspill torsdag kveld.

– Han sier at det ikke er noen krav?

– Det bekrefter vel det jeg sier. Det er svar nok på hvorfor Norge ikke kan gå inn på dette. Det framstår som en lukket prosess om hvem som legger mest penger på bordet, sier Helleland til NRK.