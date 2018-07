Froome kollapset, nå kjører Sky for Thomas: – Han fortjener å være i gult

– Tøff dag, intens dag. Jeg angrer ingenting, det sier Froome til TV2 etter løpet, hvor han måtte slippe de andre favorittene og tapte mye tid i sammendraget.

For med få kilometer til mål gikk Primoz Roglic til og fikk med seg Froome. De ble hentet, og da Roglic prøvde på nytt like etterpå, måtte Froome slippe.

Briten kjørte seg opp igjen, men da Tom Dumoulin kom med sitt forsøk var det over for Froome.

Sammen med Dumoulin satt sammenlagtlederen, og Froomes lagkamerat, Geraint Thomas og Roglic. Thomas rykker på slutten og tok tredjeplassen, 47 sekunder bak Quintana.

48 sekunder bak Thomas trillet Froome over mål.

– Han fortjener å være i gult

– Han ville prøve noe så han gikk tidlig med Roglic, men følte seg ikke helt i form mot toppen, sier Thomas til arrangøren.

Nå er den firedoble Tour-vinneren Froome, klar på at det er Thomas som er kaptein.

– «G» (kallenavn på Geraint Thomas, journ.anm.) har kjørt slikt et fantastisk løp. Han fortjener å være i gult, sier Froome.

– Det er profesjonell sykling, det er det et lag handler om. Jeg skal fortsatt sloss for podiet, men holde «G» i gult.

NY LEDER: Geraint Thomas er den nye kapteinen hos Team Sky Foto: Stephane Mahe / Reuters

Thomas tar dag for dag

Hovedpersonen selv tar ingenting på forskudd og vet at Tom Dumoulin er nærme nok til å skape problemer.

– Jeg tar dag for dag og prøve å ikke tenke for mye fremover. Jeg må ikke ta øynene av ballen. Jeg tapte 40 sekunder til han på tempoen i fjorårets Giro men da krasjet jeg, sier Thomas til NRK.

Dumolin er 1.59 bak i sammendraget.

– Jeg følte meg bra og alt jeg måtte gjøre var å følge. Jeg følte meg bedre som stigningen gikk. Froome sa han slet med fem kilometer igjen og ba Egan (Bernal) roe ned. Da visste jeg at de andre slet også, avslutter Thomas.

For de norske ble det en rolig dag. Det var fryktet at de ville slite med å komme innenfor tidsfristen, men det var i realiteten aldri et problem.

Slik avgjorde Quintana

Nairo Quintana og Dan Martin gikk til kun noen hundre meter inn i den siste 16-kilometer lange stigningen og fikk raskt en luke.

Quintana skrudde opp tempoet og distanserte Martin etter noen kilometer og så seg aldri tilbake.

Quintana tok etappeseieren, mens Dan Martin tok andreplassen.

Bak økte Geraint Thomas ledelsen i sammendraget da han rykket fra Primoz Roglic og Tom Dumoulin og tok de siste bonussekundene.