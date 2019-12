Frida Karlsson mister Tour de Ski

Den svenske langrennskometen Frida Karlsson mister Tour de Ski. Det bekrefter den svenske landslagslegen Magnus Oscarsson til SVT. Nyheten kommer i bakkant av at Karlsson fikk startnekt av det svenske Skiforbundet for en drøy uke siden. Langrennsløperen hadde da ikke oppfylt kravene i helseattesten, og ble satt på sidelinjen. – Jeg har full tillit til at Magnus og hans team tar kloke beslutninger, skriver Fridas mor og manager, Mia Karlsson, i en sms til SVT.