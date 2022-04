Freser mot Tromsøs plutselige gressbytte: – Inkompetanse

Den plutselige avgjørelsen forstår talsmann Erling Rostvåg i Klanen lite av.

– Jeg fatter det ikke. Å gjøre endringer på stadion planlegger man som oftest en stund i forveien. Det er rart at NFF ikke har fått beskjed om dette før terminlista ble satt, sier Rostvåg til NRK.

I utgangspunktet skulle eliteseriekampen spilles i fellesferien den 3. juli. Nå er den berammet til torsdag 12. mai.

Reagerer på valget

Flere supportere har allerede bestilt fly og billetter, og står i fare for et stort økonomisk tap.

– Dette er alle supporteres mareritt. Jeg vet om flere som allerede har bestilt både fly og hotell. En tur til Tromsø er i utgangspunktet ganske omfattende, og det er nok få som kan dra dit en torsdag i mai. Det er så skuffende, sier Rostvåg videre.

Årsaken til at kampen må flyttes er at Tromsø skal bytte kunstgress.

Rostvåg har selv ikke bestilt billetter til Tromsø. Han stusser over at det ikke finnes en annen kunstgressbane som kampen kan spilles på, men er enda mer forvirret over den plutselige endringen.

IRRITERT: Erling Rostvåg, talsmann i Klanen, er en av flere Vålerenga-supportere som ikke er fornøyd med kampflyttingen. Foto: Elin Martinsen

– Det skal være mulig å planlegge rundt et bytte av kunstgress, men det fordrer at de som setter opp terminlista vet. Istedenfor varsler de så kort. Jeg skjønner heller ikke at banen er i så dårlig forfatning, sier han.

Så legger han til:

– Jeg anklager ikke Tromsø for spekulasjoner med tanke på terminlista eller noe annet, det virker bare som inkompetanse.

– Noen måtte bli ramma

Daglig leder i Tromsø IL, Øyvind Alapnes, forstår Vålerenga-supporternes frustrasjon godt, men forklarer at klubben ikke hadde noen annen løsning enn å bytte kunstgresset i denne perioden.

MÅ BYTTE: Det mener daglig leder i Trømsø IL, Øyvind Alapnes. Foto: Andreas Jakobsen / NTB

– Banen vi har er på grensa til helseskadelig og nedslitt. Alle er nok enige i at vi må bytte kunstgressbane, åpner Alapnes og utdyper:

– Først måtte vi finne penger. Det tok lang tid for en fattig klubb som Tromsø. Når det var på plass kunne vi bestille og finne et tidsrom til å legge banen der det rammer færrest, samtidig som det passer til de klimatiske forholdene vi har i Tromsø. Derfor måtte noen bli ramma, og dessverre ble det Vålerenga-supporterne.

Tromsø-lederen har brukt onsdagen på å svare på meldinger fra irriterte bortesupportere fra hovedstaden.

– Vi forstår veldig godt at dette er irriterende og vi har prøvd å forklare hvorfor det måtte bli sånn, forklarer Alapnes.

Konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn, mener det er veldig beklagelig at kampen måtte flyttes.

– Det er ingen som liker å flytte kamper på såpass kort varsel, og spesielt ikke fra helg til midtuke. Vi har full forståelse for at supporterne ikke liker det. Vi fikk først beskjed om dette like før påske, så derfor har vi ikke fått flyttet kampen tidligere, forklarer Fisketjønn.