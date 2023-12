– Ser du på lagsammensetningen så er det lett å se at vi savner en topp tre-plassering. Vi savner kanskje kampen om seieren også, der er vi ikke enda, sier Fredrik Aukland etter 10-kilometeren i fristil for kvinner i Gällivare.

De fire beste norske endte nemlig på sjette, åttende, tiende og ellevteplass. Både utøverne selv og landslagstreneren er fornøyde med laginnsatsen. Like imponert er ikke ekspertene.

Bjørgen: – Hadde forventet mer

Lotta Udnes Weng ble beste norske på en delt sjetteplass. Hun var 52 sekunder bak vinneren.

– Jeg syns det er bra. Det er mange som går fort og mange som virker å være i form, sier Heidi Weng om laginnsatsen.

– Jeg er ikke så bekymret for laginnsatsen. Det har blitt gjort en god jobb, og det er mange gode. Det er ikke sånn at man vinner hvert renn. Jeg er ikke så bekymret for at vi kommer til å slå hardt fra oss denne sesongen, sier Astrid Øyre Slind.

Det er ikke nødvendigvis ekspertene enige i.

EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg stusser over at de sier at de er fornøyde når de ikke kjemper om topp 3-plasseringer. Det må være lov å si «vi er ikke fornøyde», sier Aukland.

– Slår man sammen resultatene fra åpningshelgen i Ruka, sett bort fra pallplassen til Stavås Skistad, så kan man ikke si seg fornøyd med det, mener Aukland.

Aukland får støtte fra Viaplay-ekspert Marit Bjørgen.

– Det er skuffende av Heidi Weng (nummer ni) og Astrid Øyre Slind (nummer 14). Jeg hadde forventet mer av dem. Jeg trodde de skulle være nærmere toppen. Det er mye større avstand nå enn forrige helg, sier Bjørgen til Viaplay.

Til den kritikken svarer landslagstrener Sjur Ole Svarstad følgende:

– I dag kunne det se ut som de (løperne) var sterkere på Beitostølen. Jeg tror de hadde en litt tøff åpning, så de fikk det litt tøft på andrerunden. Det kan være en krevende løype å disponere, men de gjorde gode klassiske løp forrige helg. Jeg er sikker på at de kommer sterkere tilbake, mener Svarstad.

BESTE NORSKE: Lotta Udnes Weng gikk inn til sjetteplass. Foto: Geir Olsen / NTB

Ekspertene gir riktignok Lotta Udnes Weng skryt for sin sjetteplass. For andre gang på rad ble hun beste norske på distanserenn.

– For min egen del hadde jeg ikke forventet det. Så vet jeg at Heidi og Anne Kjersti har mer å gå på. Astrid har jeg ikke trent så mye med i høst, men jeg forventer å se dem på pallen i løpet av vinteren, sier Udnes Weng.

– Taktisk genialt

De norske endte nemlig et stykke bak vinneren, overlegne Jessica Diggins. Amerikaneren vant med 23 sekunder ned til Ebba Andersson på andreplass. Lotta Udnes Weng var 52 sekunder bak amerikaneren.

Dermed fikk Diggins en meget solid revansj fra sist helg.

BLODIG: Jessica Diggins måtte få hjelp ut av målområdet sist helg. I dag slo hun tilbake. Foto: AP

Diggins ble nummer to under åpningshelgen i Ruka, men det var ikke uten dramatikk. Da hun gikk i mål, blødde hun voldsomt fra munnen. Iskald og blodig lå hun i målområdet før hun ble støttet ut av arenaen.

– Da ble hun støttet ut av målområdet og tilbake på seremoni. Da fikk hun en stav på nebbet, hun blødde da hun krysset målstreken. Nå har hun slått kraftig tilbake, kommenterte Stoltenberg.

Se situasjonen fra sist helg her (saken fortsetter under videoen):

Blodig Diggins må støttes ut av målområdet Du trenger javascript for å se video.

«Jessie» Diggins åpnet delvis kontrollert, men etter hvert som løpet utviklet seg, økte og økte hun avstanden ned til konkurrentene. På vei opp til passering 6,3 kilometer gikk amerikaneren fort, men da hun nærmet seg bakketoppen økte hun farten og nærmest spurtet opp til toppen.

– Taktisk genialt: Gå bakken fort, men spurte over bakketoppen og få mest mulig fart i disse raske, korte utforkjøringene, skrøt Stoltenberg.

– Hun går veldig fort over bakketoppen. Bruker enormt med krefter over bakketoppen. Det er dette Jessie Diggins er så god på. Hun tar utforkjøringene som ingen andre, la ekspert Fredrik Aukland til.