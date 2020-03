Neste år er det VM i nordiske grener og i 2022 blir det olympiske leker i Beijing, noe som medfører at mange utøvere satser videre. Likevel er det flere stjerner som har passert målstreken for siste gang på toppnivå.

Sverige er blant landene som må «bygge nytt»; de har omtrent mistet hele alpinlandslaget når ytterligere to stjerner gir seg etter årets sesong. I tillegg er to av de siste års mest meritterte skiskyttere borte når neste sesong skytes i gang i november.

SLUTT: Martin Fourcade ble dynket i leskedrikk av sine franske lagkompiser da karrieren var over. Foto: Jussi Nukari / AFP

Skiskyting

Martin Fourcade (Frankrike), 31 år

Franskmannen avsluttet karrieren med å gå inn til seier på fellesstarten i Kontiolahti, seier nummer 83 (!) i karrieren. Han er «bare» 31 år, 13 år yngre enn Bjørndalen da han la opp. Likevel har han preget skiskytingen i en årrekke. Franske Fourcade kan se tilbake på fem OL-gull og 13 VM-gull.

– Han er en av de største som har vært, sier Emil Hegle Svendsen om Fourcade.

GULL: Martin Fourcade med ett av sine fem OL-gull. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Kaisa Mäkäräinen (Finland), 37 år

En av Finlands største utøvere de siste årene har flere ganger sagt at nok er nok. Etter målgang på hjemmebane i Kontiolahti trillet tårene da hun innså at karrieren nå er over. Men Mäkäräinen har lagt børsa på hylla før, kanskje lysten melder seg igjen når det nærmer seg november?

Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt tre ganger, og står med ett VM-gull. I Finland har hun i en årrekke vært blant de største idrettsprofilene, og derfor var det litt tungt å avslutte karrieren foran tomme tribuner i Kontiolahti.

– Det var ikke slik jeg ville det skulle ende, men akkurat nå har jeg ikke noe valg, skriver Mäkäräinen på Instagram.

Michal Šlesingr (Tsjekkia), 37 år

Etter 18 sesonger i verdenscupen avsluttet Šlesingr med å hamre fem blinker rett ned på stafetten i Nove Mesto 7. mars. 37-åringen fra Tsjekkia har tre VM-medaljer, hvorav en i edleste valør. Den kom på blandet stafett i Kontiolahti i 2015. De siste sesongene har vært tyngre for tsjekkeren, som står oppført med én individuell seier i verdenscupen. Han vant i Holmenkollen i 2008.

Nadine Horchler (Tyskland), 33 år

Ikke blant de mest markante tyskerne i verdenscupen, men står oppført med en verdenscupseier i Anterselva i 2017.

Alpint

Nina Haver-Løseth, 31 år

Har vært en av de største profilene i norsk alpint i en årrekke, tross en del skader. Kan se tilbake på seks pallplasser og to seirer i verdenscupen, samt OL-bronse i lagkonkurransen i Pyeongchang i 2018.

– Du kjenner når det er riktig tidspunkt, det har jeg visst i hele år. Jeg har aldri kost meg så mye på ski som i år. Jeg føler meg mettet og fornøyd, sa Haver-Løseth til NRK da hun offentliggjorde at karrieren er over.

OL-BRONSE: Nina Haver-Løseth (neste til venstre) sammen med laget som tok bronse i 2018-OL. Med seg på laget hadde hun Jonathan Nordbotten, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Sebastian Foss-Solevåg, Maren Skjøld og Kristin Lysdahl. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

André Myhrer (Sverige), 37 år

Sammen med svenskene var han en pioner i parallellslalåm, da den nye øvelsen kom på programmet. Ved å bokse ned portene kjørte han inn til VM-bronse med Sverige under lagkonkurransen i 2017.

Den lange svensken er blitt 37 år, men karrieren sluttet litt bråere enn han hadde sett for seg. Totalt ble det 30 pallplasser og åtte seirer. Karrierens høydepunkt kom i Pyeongchang-OL, der han tok gull i slalåm.

BLÅGULT GULL: André Myhrer på toppen av pallen etter OL-gullet i Pyeongchang. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Matts Olsson (Sverige), 31 år

Ikke like merittert som Myhrer, men står med VM-bronse i lagkonkurransen fra 2017. I tillegg har han én verdenscupseier i parallellslalåm og ytterligere tre pallplasser.

– Sulten er borte, og motivasjonen til å gjøre jobben har forsvunnet, sier Olsson til SVT.

Det er et stort tap for Sverige, som omtrent må bygge et helt nytt lag. De mistet Frida Hansdotter og Mattias Hargin etter forrige sesong.

Peter Fill (Italia), 37 år

Vant verdenscupen i utfor to år på rad i 2016 og 2017, foran henholdsvis Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud. Tok sin første pallplass i verdenscupen i 2006, og har siden tatt steget opp på pallen 21 ganger. Totalt tre verdenscupseirer og tre «kuler» – to i utforcupen og én i kombinasjonscupen.

Fritz Dopfer (Tyskland), 32 år

Har forsøkt å kjøre seg opp i verdenstoppen de siste sesongene, men aldri klart å komme seg tilbake til nivået han hadde fra 2012 til 2016. Da tok han åtte pallplasser i verdenscupen, men han fikk aldri en verdenscupseier. I VM i 2015 tok han sin eneste individuelle VM-medalje, som kom i slalåm.

Skøyter

Håvard Bøkko, 33 år

Tok OL-gull på lagtempo i 2018, og har båret norsk skøytesport i en årrekke. Har kjempet mange dueller mot Sven Kramer, og står med åtte sølv i VM. I 2011 tok han karrierens eneste individuelle gull, etter en fenomenal 1500 meter.

GULL-LØPET: Håvard Bøkko vant 1500 meter under skøyte-VM i Inzell. Du trenger javascript for å se video. GULL-LØPET: Håvard Bøkko vant 1500 meter under skøyte-VM i Inzell.

I 2010 tok Bøkko OL-bronse på samme distanse. Etter VM i Vikingskipet i mars var Håvard Bøkko plutselig blitt skøytepensjonist, og da trillet tårene.

Langrenn

Teodor Peterson (Sverige), 31 år

Har vært med på å prege verdenscupen i sprint i mange år, men denne sesongen ble tyngre for sprinteren fra Umeå. Han har kun kommet seg til én finale, og der endte han helt sist.

Før pila begynte å peke nedover rasket Peterson med seg fem seirer i verdenscupen, alle i sprint. I Sotsji-OL i 2014 tok han bronse på sprinten og sølv på sprintstafett.

Andrew Newell (USA), 36 år

Ettersom det er VM i Oberstdorf neste sesong, er det ingen av de store stjernene som legger opp, men for amerikanske Newell ble prøve-VM i Oberstdorf hans siste renn på toppnivå. Han verdenscupdebuterte i Stockholm i 2004, og har tatt steget opp på pallen tre ganger. De siste årene har vært langt tyngre; det siste toppresultatet kom i prøve-OL i 2017, da han kom seg helt til sprintfinalen i Pyeongchang. Der endte han sist, i et reservepreget startfelt.

PALLPLASS: Andrew Newell tok tre pallplasser i verdenscupen, her fra Lahti i 2008, der han kom på andre bak Anders Gløersen (i midten). Ola Vigen Hattestad ble nummer tre. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ingen hoppere eller kombinertløpere har foreløpig annonsert at de legger opp.