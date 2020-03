Fourcade legger opp

Lørdagens jaktstart i Kontiolahti blir dermed hans siste renn i karrieren.

Fourcade har tatt fem OL-gull, 13 VM-gull og vunnet verdenscupen sammenlagt syv ganger.

– Takk for reisen. Det er tid for å si farvel, skriver Fourcade på Twitter.

Allerede under VM i Anterselva i februar antydet Fourcade overfor NRK at dette kunne være den siste sesongen. Han hadde invitert hele familien sin til den nå avlyste verdenscupavslutningen i Holmenkollen.

– Dere får vente til da. Det kan gå begge veier, hevdet han med et smil.

Den franske sportsavisen L'Équipe beskriver ham som en av de aller største innen fransk idrett.

Da NRK intervjuet Fourcade før VM i Anterselva, pekte han på særlig to episoder som endret karrieren hans: Da han var flaggbærer for Frankrike under OL i Sotsji, og den tunge fjorårssesongen, da Johannes Thingnes Bø var suveren.

– Jeg begynte med idrett for min egen del, men da jeg var flaggbærer under Sotsji-OL forstod jeg at det ikke bare handler om meg. Det er noe vi gjør sammen, sa Fourcade da.

– Etter forrige sesong innså jeg at hver seier er vanskelig å ta, og at det kan være den siste, fortsatte han.

– En av de største

En av dem hadde mange dueller mot Fourcade på siste skyting i løpet av karrieren, er NRKs skiskytterekspert Emil Hegle Svendsen.

HYLLER FOURCADE: – Det er en vanvittig utøver som legger opp, sier NRKs skiskytterekspert Emil Hegle Svendsen. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Han er en av de største som har vært, sier Svendsen om Fourcade.

– Han knuste meg mange ganger, men de gangene jeg slo ham var morsomme for min del. Da tenker jeg kanskje spesielt på jaktstarten i VM i 2013 og fellesstarten i OL i 2014, forteller Svendsen.

– Tydelig person

«Kongen av skiskyting», Ole Einar Bjørndalen, er også blant dem som nå hyller den franske skiskytteren.

– Han har vært verdens raskeste på ski og en av de mest treffsikre, som har vært en god kombinasjon, sier Bjørndalen til NRK.

– I tillegg har han alltid vært en tydelig person. Han har hatt sine meninger, og det har vært viktig for skiskyting, påpeker han.

GJORDE OPP OM MEDALJENE: På jaktstarten under VM i Oslo i 2016 var det Martin Fourcade som stakk av med gullmedaljen foran Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hans tydelige engasjement for sporten er også noe av det NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid vil huske Fourcade for.

– I tillegg til at han har vært så suveren, så har han tatt tak og stått opp mot doping og hatt sine egne meninger, sier hun.

Første gang den norske skiskytterdronningen møtte ham, var franskmannen bare 15 år gammel.

Hun forteller at han på det tidspunktet drev med mer enn bare skiskyting, og at han ikke visste at det var skiskytter han skulle bli.

– Da hadde han ikke mentaliteten eller stabiliteten til å bli verdens beste, men der motbeviste han meg helt, sier Skjelbreid.