Haver-Løseth legger opp: – Har kjent på den følelsen en stund

– Jeg har kjent på den følelsen en stund, og så kom jeg frem til i fjor at jeg skulle gi meg selv en sesong til for å se hva jeg får til, sier Haver-Løseth til NRK.

– Det er en deilig følelse at jeg tok den avgjørelsen, jeg kjenner at det er på tide. Jeg har holdt på med dette profesjonelt siden jeg var 16 år. Man kjenner når det er riktig tidspunkt å gi seg, forteller hun.

Nina Haver-Løseth eller bare Nina Løseth, som hun het da hun debuterte i verdenscupen i 2006, har vært en av de viktigste slalåmkjørerne for Norge på kvinnesiden de siste 10-15 årene.

I VERDENSTOPPEN: Nina Haver-Løseth har vært plaget med skader, men har likevel greid å holde seg stabilt i verdenstoppen. Foto: Anders Wiklund / NTB scanpix

– En unik livsstil

Hun brukte riktignok lang tid på å klatre helt til topps på seierspallen, men da hun endelig tok sin første verdenscupseier 5. januar 2016 var det ikke bare en etterlengtet seier for sunnmøringen - det var en seier hele Alpin-Norge hadde ventet på i mange år.

Dette var nemlig den første norske seieren i kvinnenes verdenscup siden 26. oktober 2002. Da vant Andrine Flemmen storslalåm i Sölden.

– Jeg gikk fra å være helt alene på slalåmsiden til at vi nå er åtte til ti jenter. Og det kommer flere hele tiden, forteller hun.

– Jeg ser veldig lyst på fremtiden til norsk kvinnealpint.

VIDEO: Haver-Løseth kjører inn til sin første verdenscupseier. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Haver-Løseth kjører inn til sin første verdenscupseier.

Løseth innrømmer at hun vil savne samholdet med lagvenninnene og lagfølelsen.

– Det er en unik livsstil. Vi ser hverandre på vårt mest sårbare og når vi er på vårt mest glade. Og så er det adrenalinet som følger med, så det får jeg lete etter på andre områder, kanskje, ler hun.

Det ble til sammen to enkeltseire i verdenscupen og en OL-bronse i lagkonkurransen i parallellslalåm i 2018 før hun bestemte seg for å legge opp.

HØYDEPUNKT: Haver-Løseth får OL-bronse i parallellslalåm sammen med Kristin Lysdahl. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Oppturer - men også skader

Løseths karriere har vært preget av mange oppturer - men også skuffelser.

I 2010 måtte hun ta en langvarig pause fra konkurranse etter en skade i leggen. Sunnmøringen kjempet seg imidlertid tilbake - som hun har gjort ved flere anledninger i karrieren.

Like før inngangen til 2019 kom så fallet som satte henne ut en hel sesong og førte til at hun gikk glipp av VM i Åre. Undersøkelser konstaterte et brudd på leggbeinet inne i kneet.

Etter 11 måneder ute av konkurranse kjørte hun likevel inn til en knallsterk 5.-plass i comebacket i Levi. Hennes siste sesong ble overraskende sterk med tanke på skadeproblemene.

– Mye av det jeg har prestert i år, er jeg veldig stolt av.

UTEN PLANER: 31-åringen vet foreløpig ikke hva hun skal gjøre etter at hun har gitt seg som alpinist. Foto: Tommy Barstein

– Ikke mangel på motivasjon

Nina Haver-Løseth kommer fra en alpinfamilie i Spjelkavik, et tettsted i Ålesund kommune. Sammen med søstrene Lene og Mona Løseth ble de historiske da de sammen stilte til start i alpin-VM i 2009. Det hadde aldri tre søstre gjort før dem.

Etter hvert ble det kun Nina som satset videre på alpintkarrieren av søstrene. Før hun nå altså gir seg.

– Det er ikke mangel på motivasjon som gjør at jeg gir meg. Jeg føler meg mettet og fornøyd. Og så er det på tide å gi fakkelen videre til de yngre jentene, påpeker hun.

Foreløpig vet hun ikke hva hun skal gjøre etter at hun nå har avsluttet alpin-karrieren. Nå gleder hun seg først og fremst til en ny hverdag - å kunne leve litt mer «normalt».

– Jeg skal ta meg litt tid til å puste først, og så tror jeg at jeg finner ut av det etter hvert. Det er et hav av muligheter.

Nina Løseths oppturer i karrieren:

– Da jeg kom tilbake etter tre års leggskade og ble nummer fire i Zagreb. Jeg hadde aldri vært så lettet i hele mitt liv!

– Min første verdenscupseier.

– Laget som vi har bygd.

– Bronsemedaljen i OL i 2018.