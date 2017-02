Denne bisarre teknikken sikret Sverige VM-bronse

«SMACK»: Her kjører André Myhrer rett på portene i duellen med Marcel Hirscher. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Og Sverige var faktisk det raskeste laget av samtidlige, selv om det til slutt endte med bronse i lagkonkurransen i VM. Det mye takket være den utrolige teknikken til Mattias Hargin gjennom portene i bunn av løypa.

Svensken svensken satte armene rett foran seg, og bokset seg gjennom flaggene som holder portene sammen.

– Det kjennes som jeg får det til «jättebra» i dag, sier Hargin.

– Selvom denne bakken er litt flatere, og da tjener man nok ikke like mye fart på det, så funket det bra, forklarer han videre.

Gir svensk fordel

Også André Myhrer bokset seg frem ned mot mål så flaggene lå strødd i løypa. Det var han som begynte med denne spesielle varianten i det svenske laget.

Eller «Sveriges supertriks», som Aftonbladet skriver.

– Det kan funke bra, men jeg skal ikke ha på meg at jeg har oppfunnet dette. Det har nok noen andre gjort, forteller Myhrer.

De svenske teknikkspesialistene mener stilen gjør at de kan ha en «tightere» linje og dermed tjene noen centimeter, samtidig som man får mer fart.

– Det er viktig å treffe rent når man bokser slik, altså inn i flagget og ikke porten, ellers kan man henge sigjen i porten og tape mye tid, sier NRKs ekspertkommentator Marius Arnesen.

RETT NED: Her har Mattias Hargin jevnet én av portene med snøen. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Mye trening bak

Hargin prøvde teknikken for første gang i konkurranse under i parallellslalåmen i Stockholm for to uker siden.

– Jeg trente en hel del på det før det, for da forsøkte jeg å få det til, for å føle meg trygg her. Så har vi trent på det denne uken. Det ligger en del jobb bak, ja, sier han til NRK.

– Hvor mye raskere går det?

– Jeg kjente det mer i Stockholm, men det gikk en del raskere her også, mener svensken.

– På de fem siste portene er det fort to tideler. Det ser vi idag, forklarer Arnesen.

– Ser kult ut

Norge kom seg ikke videre fra kvartfinalen, men lover å trene mer før øvelsen blir OL-gren neste år. Da kanskje også «flagg-boksing».

– Jeg bokset litt porter i dag, og kjente litt på det i det første heatet i dag, men følte at det bremset. Jeg får studere det litt mer, men det er flere måter å komme raskt ned, sier Leif Kristian Haugen.

– Jeg prøvde egentlig for første gang nå, og jeg mislykkes litt første runden - og i andre runden, hehe. Men trener man nok på det, blir man god. Man må treffe veldig med timing, ellers taper man tid. Og det ser kult ut da, sier Aleksander Aamodt Kilde.