På normaldistansen i VM gikk Martin Fourcade (30) inn til det som er hans dårligste plassering i et mesterskap noensinne. Den tidligere verdenseneren ble nummer 39, og var nesten seks minutter bak vinneren Arnd Peiffer.

– Jeg gav opp etter første skyting, innrømmer Martin Fourcade overfor NRK.

VINNER IKKE: Martin Fourcade har ikke vunnet et renn siden 15. desember 2018. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Det skulle altså ikke mer til enn én bom før franskmannen innså at han var sjanseløs om gullet. For i sporet går det for sakte.

– Det er langrennsformen som knekker ham. Det sier seg selv, når han føler han må skyte fire fulle hus for å kjempe om gullet. Det fremstår som han har gitt opp hele VM, mener NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

– Frykter ham ikke

Fourcade har en merittliste få toppidrettsutøvere kan drømme om: elleve VM-gull, fem OL-gull og han har vunnet verdenscupen sammenlagt hele sju ganger. Men under VM i Östersund har han vært en skygge av seg selv. Franskmannen hadde allerede gitt opp verdenscupen i år, og droppet derfor rennene i Canmore og Soldier Hollow i håp om å være best mulig rustet til mesterskapet i Sverige. Det samme gjorde Tarjei Bø som sikret bronse på normaldistansen.

BRONSEVINNER: Tarjei Bø ble nummer tre på normaldistansen i VM. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Men i motsetning til Bø har ikke Fourcade klart å toppe formen inn mot VM. I stedet er han såpass langt unna de aller beste, at han ikke engang sees på som en reell trussel.

– Du ser det på han når han går på ski, at han er en helt annen person. På jaktstarten gikk han ut fem sekunder bak meg på siste skyting, men jeg fryktet han ikke. Det er jo litt nytt, forteller Bø.

Fourcade gikk riktignok inn til femteplass på jaktstarten, én plass opp fra sprinten, og virket å være fornøyd med langrennsformen sin etter rennet. For et år siden hadde han neppe vært fornøyd med en femteplass.

– Dette har vært et tøft mesterskap for meg, sier han.

Nå gjenstår det kun herrestafetten og fellesstarten. Torsdagens distanse, singel blandet stafett, er det Antonin Guigonnat og Julia Simon som får gå.

TRONESKIFTE?: Quentin Fillon Maillet (t.v.) har gått forbi Martin Fourcade i verdenscupen i år og har blitt Frankrikes største gullhåp i VM. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Finner ikke løsningen

Samtidig som Martin Fourcade har skuffet denne sesongen, har flere av hans landsmenn etablert seg i verdenstoppen. Blant dem er nevnte Guigonnat, Simon Desthieux og ikke minst Quentin Fillon Maillet som allerede har vunnet to bronsemedaljer i VM.

– Han har vært mye lei seg denne sesongen fordi han ikke finner noen løsning på hva som er problemet, forteller Fillon Maillet.

Og er det noe Fourcade har blitt spurt om av franske og utenlandske journalister denne sesongen, så er det hva som har skjedd med han. Hvorfor er han ikke lenger like god?

Svaret er som regel det samme: han vet ikke. Derfor blir situasjonen ekstra frustrerende. Kroppen responderer rett og slett ikke som den pleier.

– Jeg vil gå fort, men klarer det ikke. Jeg bruker mye av energien min på andre ting enn trening, blant annet på mine to døtre, og har vært usikker på motivasjonen min. Men mitt største ønske er å finne tilbake til den fyren som vant verdenscupen sammenlagt syv ganger på rad, fortalte Fourcade tidligere i år.

TVILER: Ola Lunde har liten tro på at Martin Fourcade drar fra Östersund med gull i lomma. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Tidligere denne sesongen ville Ola Lunde sagt at man aldri skal avskrive en skiskytter som Martin Fourcade. Etter onsdagens 39. plass er selv han i tvil.

– Jeg tviler på at han vinner noe dette mesterskapet. Han er ikke i balanse mentalt, ikke til stede. Men jeg håper han klarer å finne tilbake motivasjonen til stafetten i alle fall.