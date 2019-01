Fourcade gir opp verdenscupen – må ta drastiske grep før VM

Martin Fourcade (30) har vunnet verdenscupen syv år på rad, men i år har han vært en skygge av seg selv. Halvveis inn i sesongen har ikke franskmannen mer enn tre individuelle pallplasser.

Til sammenligning har verdenscuplederen, Johannes Thingnes Bø, ni–åtte av dem er seire.

Derfor har franskmannen innsett at kampen om den gule ledertrøya allerede er tapt. Det fortalte han etter at pallen glapp igjen, på fellesstarten i Ruhpolding.

– Johannes kan selvfølgelig falle og brekke et bein, men hvis han fortsetter som dette har jeg ikke sjans.

Bruker mye energi på døtrene

Fourcade har flere ganger delt sin frustrasjon denne sesongen. Han forklarer at kroppen ikke responderer slik han er vant til, og at det gjerne kjennes som han går fortere enn han faktisk gjør når han går alene.

På stafetten i Ruhpolding fredag, var han ikke i nærheten av å følge Vetle Sjåstad Christiansen da nordmannen rykket. To dager senere, på fellesstarten, var franskmannen sjanseløs mot Johannes Thingnes Bø som satte inn støtet på sisterunden.

Inntil i år har rollene vært snudd på hodet.

– Jeg vil gå fort, men klarer det ikke. Jeg bruker mye av energien min på andre ting enn trening, blant annet på mine to døtre, og har vært usikker på motivasjonen min. Men mitt største ønske er å finne tilbake til den fyren som vant syv verdenscuptotaler på rad, forteller Fourcade.

OVERTRENT?: Martin Fourcade og hans nye trener Vincent Vittoz har ikke funnet et optimalt treningsopplegg. Foto: JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Skeptisk til trenerskifte

Franskmannen innrømmer også at det har kostet krefter å tilpasse seg til ny trener og nye treningsrutiner.

Før sesongen ble den tidligere langrennsløperen Vincent Vittoz ansatt som fransk landslagstrener. Fourcades trener gjennom et tiår, Stéphane Bouthiaux, gikk over til å bli direktør i det franske skiskytterforbundet. Trenerskiftet var ikke nødvendigvis positivt for Fourcades del.

– Vittoz er ikke akkurat kjent for å trene for lite. Og siden det virker som om Fourcade er tyngre enn før og mer sliten, kan det være tegn på feiltrening, sier NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid.

Vittoz forteller at Fourcade har endret treningsopplegget sitt etter at han kom inn i bildet.

– Resten av laget har respondert godt på det nye treningsopplegget, men kanskje ikke Martin. Noe mangler, men jeg vet ikke hva, sier treneren som legger til at det har vært utfordrende for ham å omstille seg fra langrenn til skiskyting.

Fourcade kalte inn både Vittoz og Bouthiaux til hastemøte i Ruhpolding. Også støtteapparatet var invitert for å kartlegge den sviktende formen og de svake resultatene i verdenscupen. Nå måtte de legge en ny plan, slik at formen er på topp når VM i Østersund starter 7. mars.

– Ga opp sammenlagtseieren i desember

Ifølge Vittoz diskuterte de hvilke renn Fourcade bør droppe før VM. Skiskytteren har lenge vært i tvil om han burde stå over Anterselva denne uken. I stedet ser det ut til at han dropper rennene i USA og Canada.

– Det betyr at vi har gitt opp sammenlagtseieren. Det gjorde vi allerede tidlig i desember, sier treneren.

– Det handler om å se seg selv i speilet. Mitt store mål er VM. Er jeg nødt til å stå over verdenscuprenn skal jeg gratulerer Johannes, fordi jeg vil ikke henge med i kampen uansett, sier Fourcade som per nå er nummer tre i sammendraget og hele 234 poeng bak nordmannen.

DEN GULE TRØYA: Fourcade har nærmest hatt enerett på den gule ledertrøya de siste årene, men i år er det Johannes Thingnes Bø som er på god vei til å vinne verdenscupen sammenlagt. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

– Må ta grep

Liv Grete Skjelbreid kjenner Fourcade godt, og tror franskmannen er helt avhengig av å gå drastisk til verks for å kunne vise gamle takter i verdensmesterskapet i Sverige.

– Det viktigste er at han tar en grundig gjennomgang av sesongen så langt og ser hvor han har misset og hvor han må ta grep for å komme tilbake til sitt aller beste.

I motsetning til Tarjei Bø, er hun overbevist om at det er Fourcade som har blitt mye dårligere, og ikke bare Thingnes Bø som har hevet seg betraktelig. Franskmannen mangler nemlig den eksplosiviteten og killerinstinktet man tidligere, syns Skjelbreid.

Men dét kan komme tilbake like fort som det forsvant, tror hans sterkeste konkurrent.

– Plutselig får han en pallplass, og da er selvtilliten tilbake. Jeg synes han viste god form i Ruhpolding, så jeg tror ikke det er så ille som han skal ha det til selv, sier Thingnes Bø.