– Det er mange som ikke har gjort jobben her, konkluderer NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

For samtidig som suverene Johaug sikret tre gull i karrierens siste OL, må lagvenninnene hennes dra tomhendte hjem fra Kina.

Sist bare én kvinnelig langrennsløper reiste hjem fra et internasjonalt mesterskap, var da Kristin Størmer Steira ble eneste norske medaljevinner i Liberec-VM i 2009.

Sist det skjedde i OL-sammenheng at færre enn to norske kvinner tok medalje, var i Innsbruck i 1976 – da Norge ikke tok noen medaljer i kvinnelangrenn.

– Vi får glede oss over Johaug. Men skulle hun slutte er vi i trøbbel, sier Torgeir Bjørn.

– Vi får se hvor veien går etter Johaug. Akkurat nå skal vi gjøre oss ferdige her og komme oss hjem, så får vi se på veien videre, forteller trener Ole Morten Iversen.

Norske medaljer til kvinnelige langrennsløpere i mesterskap Ekspandér faktaboks Løpere i kursiv har kun tatt medalje i lagøvelser OL Beijing 2022:

Therese Johaug – gull 10, 15 og 30 km OL Pyeongchang 2018:

** Marit Bjørgen – gull 30, sølv 15, bronse 10, gull stafett, bronse lagsprint

** Ragnhild Haga – gull 10 og stafett

** Maiken Caspersen Falla – sølv sprint, bronse lagsprint

** Ingvild Flugstad Østberg – gull stafett

** Astrid Uhrenholdt Jacobsen – gull stafett OL Sotsji 2014:

** Marit Bjørgen – gull 15 og 30

** Maiken Caspersen Falla – gull sprint

** Therese Johaug – sølv 30, bronse 10

** Ingvild Flugstad Østberg – sølv sprint, gull lagsprint

** Heidi Weng – bronse 15

** Kristin Størmer Steira – bronse 30 OL Vancouver 2010:

** Marit Bjørgen – gull sprint, 15, stafett, sølv 30

** Vibeke Skofterud – gull stafett

** Therese Johaug – gull stafett

** Kristin Størmer Steira – gull stafett OL Torino 2006:

** Marit Bjørgen – sølv 10

** Hilde Gjermundshaug Pedersen – bronse 10 OL Salt Lake City 2002:

** Bente Skari – gull 10, bronse 30

** Anita Moen – bronse sprint

** Marit Bjørgen – sølv stafett

** Hilde Gjermundshaug Pedersen – sølv stafett OL Nagano 1998:

** Anita Moen – bronse 15, sølv stafett

** Bente Skari – bronse 5, sølv stafett

** Marit Mikkelsplass – sølv stafett

** Elin Nilsen – sølv stafett OL Lillehammer 1994:

** Marit Mikkelsplass – sølv 30

** Trude Dybendahl – sølv stafett

** Inger Helene Nybråten – sølv stafett

** Elin Nilsen – sølv stafett

** Anita Moen – sølv stafett OL Calgary 1988:

** Trude Dybendahl – sølv stafett

** Marit Wold – sølv stafett

** Anne Jahren – sølv stafett

** Marianne Dahlmo – sølv stafett OL Sarajevo 1984:

** Berit Aunli – sølv 5, gull stafett

** Britt Pettersen – bronse 10, gull stafett

** Anne Jahren – bronse 20, gull stafett

** Inger Helene Nybråten – gull stafett OL Lake Placid 1980:

** Britt Pettersen – bronse stafett

** Anette Bøe – bronse stafett

** Marit Myrmæl – bronse stafett

** Berit Aunli – bronse stafett OL Innsbruck 1976:

** Ingen medaljer VM Oberstdorf 2021:

Therese Johaug – gull 10, 15, 30 og stafett

Heidi Weng – sølv 30, gull stafett

Maiken Caspersen Falla – sølv sprint

Tiril Udnes Weng – gull stafett

Helene Marie Fossesholm – gull stafett VM Seefeld 2019:

** Therese Johaug – gull 10, 15, 30 ogstafett

** Maiken Caspersen Falla – gull sprint, bronse lagsprint

** Ingvild Flugstad Østberg – bronse 10, sølv 15, sølv 30, gull stafett, bronse lagsprint

** Mari Eide – bronse sprint

** Heidei Weng – gull stafett

** Astrid Uhrenholdt Jacobsen – gull stafett VM Lahti 2017:

** Marit Bjørgen – gull 10, 15, 30, stafett

** Maiken Caspersen Falla – gull sprint, lagsprint, stafett

** Astrid Uhrenholdt Jacobsen – bronse 10 og 30, gull stafett

** Heidi Weng – sølv 30, gull lagsprint og stafett VM Falun 2015:

** Therese Johaug – gull 15, 30, stafett

** Marit Bjørgen – gull sprint, sølv 30, gull stafett

** Astrid Uhrenholdt Jacobsen – sølv 15, gull stafett

** Maiken Caspersen Falla – bronse sprint, gull lagsprint

** Heidi Weng – gull stafett

** Ingvild Flugstad Østberg – gull lagsprint VM Val di Fiemme 2013:

** Marit Bjørgen – gull sprint, 15, 30, stafett

** Therese Johaug – gull 10, sølv 15, bronse 30, gull stafett

** Maiken Caspersen Falla – bronse sprint

** Heidi Weng – bronse 15, gull stafett

** Kristin Størmer Steira – gull stafett VM Oslo 2011:

** Marit Bjørgen – gull sprint, 10, 15, stafett, sølv 30

** Therese Johaug – gull 30, sølv 15, gull stafett

** Vibeke Skofterud – gull stafett

** Kristin Størmer Steira – gull stafett

** Maiken Caspersen Falla – bronse lagsprint

** Astrid Uhrenholdt Jacobsen – bronse lagsprint VM Liberec 2009:

** Kristin Størmer Steira – sølv 15

Bare Johaug topp ti

Tremila var siste medaljesjanse på langrennsarenaen i Zhangjiakou. Johaug vant oppskriftsmessig på det trå føret og i den piskende vinden.

Bak henne så det mørkt ut sett med norske øyne.

Lotta og Tiril Udnes Weng hjalp hverandre gjennom løpet og endte til slutt på 13. og 14. plass. Gullvinneren fra Pyeongchang forrige OL, Ragnhild Haga, kom i mål til 28. plass, nesten syv og et halvt minutt bak Johaug.

NÅDDE IKKE OPP: Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Ragnhild Haga. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

Også på 10 km og 15 km var Johaug eneste norske kvinne blant de ti beste.

– Det har vært langt unna det jeg håpet på. Jeg er ikke fornøyd. Men jeg får til en OK avslutning, så jeg får ta med meg det, sier Tiril Udnes Weng til NRK.

– Det er jo dårligere enn vi har gjort tidligere i år, så man skal ikke være fornøyd med det, sier tvillingsøster Lotta Udnes Weng.

Hun forklarer det med høyde og knalltøffe løyper.

– Vi har jo visst at vi møter tøffe løyper. Men det er lettere sagt enn gjort å bare få opp kapasiteten fra ett nivå til et annet. Vi har jobba hardt for det. Selv om man trener så mye som vi gjør, er det ikke en selvfølge at man blir bedre heller, sier hun.

Trøblete OL

En del av historien er at Heidi Weng ble rammet av korona før OL og aldri reiste til Kina. Hun ville vært en medaljekandidat.

SAVNET: Heidi Weng kom aldri til Beijing. Foto: Terje Pedersen / NTB

Også Anne Kjersti Kalvås OL-reise ble kansellert av samme grunn.

I tillegg har Ingvild Flugstad Østberg fått startnekt av helsemessige årsaker.

Helene Marie Fossesholm valgte å stå over den siste OL-øvelsen fordi hun rett og slett ikke følte seg i god nok form til å krige seg gjennom 30 kilometer i høyden.

– Vi får nok Heidi Weng tilbake, hun er i medaljesjiktet. Ingvild Flugstad Østberg kommer forhåpentligvis tilbake. Men det er klart, det er nasjoner som er betydelig sterkere enn Norge nå, etter min mening, sier Bjørn.

– Nå må det jobbes

Avstandene var spesielt synlige i de tøffe forholdene på tremila, da nest beste norske var mer enn seks minutter bak vinneren. Men eksperten mener likevel at de norske løperne bak Johaug har prestert for dårlig gjennom hele mesterskapet.

Etter tolv år med to frontfigurer i kvinnelangrenn, Marit Bjørgen og Therese Johaug, blir det et stort vakuum når de slutter. Og Johaug er klar på at hennes OL-karriere nå er over.

– Når de begge legger opp, så har vi ikke klart å erstatte dem med nye talenter. Og det er ikke fordi det ikke finnes talenter, men vi har ikke klart å foredle dem i Norge. Så vi har en jobb å gjøre. Vi må sette fingeren i jorda, se hvor skoen trykker og gjøre de endringene som trengs. For nå må det jobbes altså, sier Bjørn.

Haga vil ha mer fellestrening

Ragnhild Haga, som har trent utenfor det norske landslaget etter å ha blitt vraket før sesongen, har gjort seg noen egne tanker om hva som kan forbedres:

TUNG DAG: Ragnhild Haga var aldri med og kjempet om medaljene på tremila, og kom i mål mer enn syv minutter bak Johaug. Foto: Heiko Junge / NTB

– Å trene mer sammen, som det virker som tyskerne har gjort, og enda flere økter for å pushe hverandre. Jeg har vært tilhenger av ett distanselag og ett sprintlag lenge, men det får ledelsen finne ut av. Men jeg er gira på å trene mer sammen med gode løpere, sier hun.

Fredrik Aukland mener Norge har enorm langrennskompetanse gjennom for eksempel Marit Bjørgen og Therese Johaugs personlige trener Pål Gunnar Mikkelsplass.

– Men er vi flinke nok til å bruke den kompetansen? Det stiller jeg spørsmål ved.