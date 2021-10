Fossesholm tar delvis selvkritikk etter høydebom: – Gidder ikke angre på noe, det er bare tull

Hun møter NRK hjemme i landlige omgivelser på Vestfossen, det lille tettstedet i Øvre Eiker kommune.

Humøret er upåklagelig.

Det samme er energien, selv om det tirsdag ble klart at hun ikke reiser ned til italienske Livigno med resten av det norske elitelaget for et nest siste høydeopphold før OL i Beijing.

– Gikk på ingen måte på noen smell

Fossesholm forteller at hun tok beslutningen om å heller trene hjemme i Norge basert på hvordan ting har vært tidligere i høst. Blant annet spilte det inn at hun måtte avbryte sist høydeopphold i september og pådro seg en forkjølelse.

– Jeg er helt sikker på at det er det beste for meg. Både med tanke på kroppen og hodet og alt egentlig.

Hun har ikke snakket med noen medier etter at hun i september reiste hjem fra samling i Lavazé i Italia langt tidligere enn planlagt.

– Jeg har innsett litt at jeg var litt hissig på grøten, på ingen måte at jeg gikk på noen smell, men var litt hissig på grøten, sier Fossesholm.

Fulgte Johaug

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Da NRK møtte damelandslagstrener Ole Morten Iversen under et rulleskirenn i Trøndelag for ti dager siden, var også hans mening at 20-åringen var litt for ivrig.

Han var likevel opptatt av at det lå stor lærdom i oppholdet og at Fossesholm lærte seg hvor grensen går når du trener og konkurrerer på 1800 meters høyde. Slik forholdene blir under lekene i Kina.

Iversen la også til at Fossesholm er så offensiv at hun er den som av og til forsøker å følge Therese Johaug på trening, og det ikke er det lureste.

Da NRK spurte ham om ingen sa ifra til henne, svarte han slik:

– Hun har fått alle rådene og advarslene som alle de andre. Det er en vurdering. Skal vi sette på barnepasser eller la dem prøve selv. Jeg er en av dem som er opptatt av at ting skal læres på kroppen. Spesielt for Helene, hun lærer ekstremt fort, men jeg tror ikke hun lærer før hun kjenner det på kroppen selv.

– Hater å være etterpåklok

– Hissig på grøten, sier du, Ole Morten Iversen sa det ble litt for mye i hæla på Johaug. Var det sånn det var?

– Det er vanskelig å si. Jeg hater jo å komme og være etterpåklok. Kanskje gikk jeg litt fort på noen langturer. Samtidig følte jeg at jeg hadde god kontroll, men kanskje jeg skulle hatt litt kortere langturer på noen.

– Jeg er jo fortsatt ung så trenger kanskje ikke å ha de lengste tretimersøktene hele tiden, så jeg kuttet ned litte grann på mengden og gått enkelte turer litt saktere. Det er vanskelig å si, men at jeg skulle ha gjort noen småjusteringer for at det skulle blitt en bedre totalpakke, det er jeg klar over og ærlig på.

FRAMPEK: Helene Marie Fossesholm viser NRK rundt på gården ved Vestfossen. Ambisjonene for OL er de samme, selv om hun ikke får trent i høyden slik som planlagt. Foto: Mikal Aaserud

– Det er bare tull. Jeg har lært masse

– Stemmer det at du fikk alle råd og advarsler før du dro til høyden, og fulgte du dem bra nok?

– Ja, jeg gjorde det. Jeg fulgte programmet og hadde en god inngang til høyden og de første dagene. Og så skulle jeg sikkert ha trent litt mindre, for du kan ikke trene helt som normalt i høyden.

– Samtidig: Den beste måten å lære på, er jo å lære på den harde måten, hvis ikke finner du aldri ut hva som er din grense. Så jeg gidder ikke å sitte her og være etterpåklok og angre på noe. Det er bare tull. Jeg har lært masse.

Lite erfaring gjennom karrieren

Etter hjemkomsten fra sist høydeopphold ble det noen kortere treningsøkter og hun gjorde det som var nødvendig for å komme tilbake i normal trening så fort som mulig. Den siste tiden har hun ikke hatt noen utfordringer og trener for fullt.

LANDSLAGSPROFIL: Helene Marie Fossesholm, her under en samling med elitelaget tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men den totale høydeerfaringen, både trening og konkurranse, har hun svært lite av. Fossesholm understreker at hun på ingen måte er bekymret for årets store høydepunkt i februar..

Selv om hun som seniorløper har en kort uke med trening og konkurranser i tynn luft under verdenscupavslutningen i Sveits sist sesong. I tillegg til den avbrutte samlingen tidligere i høst.

Med landslaget kommer neste mulighet til å ta med seg erfaringer under verdenscupen i Davos i midten av desember, deretter et treukers høydeopphold i januar.

– Det må være lov å si

På spørsmål om det er nok tid til å ta medaljer i Beijing, er Fossesholm klokkeklar:

– Ja, hvis ikke hadde jeg ikke droppet det som var nå. Men jeg har ikke lyst til å gamble slik det er nå, sier hun og legger til følgende:

– Vi har lagt en langsiktig plan og den er jeg trygg på. Jeg legger en plan og går «all in» for den og tenker ikke over hva alle andre gjør, for det er like mange veier til toppen som det er folk. Nei, jeg gidder ikke å spekulere på hva andre gjør, jeg gjør min greie.

– Det er medalje som er målet i OL?

– Det er det, et hårete mål for meg er medalje. Jeg tenker at det må være lov å si, uten at man av den grunn skal få masse press på seg eller at det er en skandale at man ikke klarer det. Hårete mål, det føler jeg at det må man ha. Hvis man alltid når målene sine setter man seg for snille mål tenker nå jeg da, sier Fossesholm.