Den 19 år gamle junioren bare fortsetter å imponere. Men hun fikk virkelig kjenne på en følelsesmessig berg-og-dalbane under stafetten i Lahti.

Etter å ha distansert de andre nasjonene, og i praksis sikret norsk stafettseier foran Sverige og Finland, skjedde noe helt uventet. Da hun fornøyd skiftet til tørt tøy etter å ha vekslet ut Heidi Weng på ankeretappen, så alle plutselig alvorlig på henne.

– Det første jeg hørte da jeg kom inn her er at «de tror vi blir deplassert eller disket fordi du gikk feil i veksling». De dro den ganske langt også. Jeg var på nippet til å begynne å grine. Jeg tenke «å nei jeg har jeg ødelagt for laget?», sier Fossesholm til NRK.

– Så at tårene kom

BLE RUNDLURT: Helene Marie Fossesholm, her etter stafetten i Lahti søndag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Det var Tiril Udnes Weng på Norges førsteetappe, Therese Johaug og smører Tord Hegdal, som stod bak spøken. Fossesholm trodde en liten stund hun virkelig hadde ødelagt. Hun sier hun er lettlurt og gikk fem på.

Johaug bryter ut i latter når NRK tar opp hendelsen.

– Stakkars jente, sier hun og smiler fra øre til øre.

– Det var Tord som foreslo det. Vi sa «ja, vi gjør det». Så sa jeg at «jeg tror vi blir disket». Så så jeg at tårene nesten kom. Da måtte jeg bare si «nei, nei, nei».

Lover hevn

Fossesholm er glad i å tulle og er en type som heller ikke tar seg så høytidelig. Men hun sier dette før de gjenstående månedene av sesongen.

– Merk mine ord. Dette glemmer jeg ikke. Det blir hevn. Nå er vi skuls og jeg kan begynne på nytt igjen, sier hun.

– Men du liker «rampestreker» og at dere tuller med hverandre?

– Absolutt. Den som er med på leken må tåle steken, sier Fossesholm.

– Bare å gå og nyte

Ikke rart det var god stemning i det norske laget. Tiril Udnes Weng åpnet ballet for Norge, men det var først da Johaug overtok pinnen at det ble ordentlig sprekker i feltet. Hun vekslet Fossesholm ut med en liten luke til resten av forfølgerne.

19-åringen satte ut i en voldsom fart og bekreftet at VM-formen for alvor er i anmarsj. Fossesholm avgjorde stafetten med en maktdemonstrasjon av en etappe. Dermed var det bare for Heidi Weng å gå jevnt på sine fem kilometer mot mål.

– Det var veldig gøy dette. De hadde gjort jobben. Da var det bare å gå og nyte det selv uten publikum, sier Heidi Weng etter seieren er sikret.

FIKK LUKE: Therese Johaug fikk tidlig luke, og distanserte svenskene. Foto: Jussi Nukari / NTB

Karlsson-utspill ble motivasjonsmat

For svenskene ble det andreplass, riktignok langt bak Norge. Men de norske damene hadde merket seg spesielt én kommentar i opptakten til søndagens stafett. Torsdag var nemlig svenskenes yndling Frida Karlsson veldig selvsikker med tanke på VM-stafetten.

– Hadde vi fått stille med to lag hadde vi hatt to svenske lag på pallen, sa hun til den svenske kanalen SVT, som omtalte svaret som «kjepphøyt».

Sverige stilte uten både Karlsson og sprint-esset Linn Svahn i Lahti søndag. Men etter seieren var sikret kommenterte Fossesholm det svenske utspillet:

– Bruker du Sverige som motivasjon?

– Ja det er motivasjonsmat for meg. Frida får si det hun som mener. Hun tar på seg favorittstempelet selv, det gjør oss ingenting. Sverige blir å bytte to og få et sterkere lag. Vi stiller med sterkt lag vi også. De har tatt favorittstempelet selv, men det får de ta.

– Frida og Linn får si det de vil, det gjør ikke noe. Det er motivasjon for meg, jeg tar det til meg.

– De må være storfavoritter

Therese Johaug sier etter målgang at til tross for den overlegne seieren er Sverige favoritter i VM.

SVERIGES ANKERKVINNE: Ebba Andersson, her i pressesonen i Lahti søndag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– De er sterkest. Jeg føler det. De er regjerende mester på øvelsen, vi er utfordrere. De har Ebba, Frida, Charlotte og Linn. Vi har et godt lag vi også, men de må også være storfavoritter, sier hun til NRK.

Det var lenge usikkert om Fossesholm eller Heidi Weng skulle gå siste etappe. Valget falt til slutt på løperen fra Ytre Enebakk. Hun var klokkeklar før start.

– Kan du tape en spurt for Ebba Andersson?

– Nei, konstaterte Weng, som i ettertid kunne konstatere at stafetten aldri kom til det punktet.