Første NHL-målpoeng for norsk unggutt

Weng tilbake etter sykdom: – Ekstra nervepirrende

Sykdom satte en stopper for både sesonginnledning og Tour de Ski for regjerende verdenscupvinner Tiril Udnes Weng, men til helgen er 27-åringen klar for sesongdebut.

Onsdag reiser Udnes Weng til Estland for å delta i skandinavisk cup i Otepää.

– Det er ikke blitt den sesongen jeg så for meg, men jeg håper på noen fine uker framover. Det er litt rart å skulle starte rennsesongen nå, og det er alltid ekstra nervepirrende foran det første rennet, sier Weng i en pressemelding.

På programmet står klassisk sprint, 20 km klassisk og 10 km fri teknikk. Udnes Weng er påmeldt alle dager.

– Jeg har hatt et par fine uker etter jul. Ting er bare blitt bedre og bedre. Kroppen responderer bra, så er spørsmålet om formen er helt på topp. Det kan jo hende at jeg har litt for høye forventninger, men jeg håper å være med og kjempe helt i toppen, fortsetter Nes-løperen.