– Dette var sinnssykt gøy. Det var veldig høyt nivå på hoppingen min i dag. Jeg var skikkelig nervøs før det siste hoppet. Da er det bra å få til noe på det nivået, sier Forfang i seiersintervjuet.

VENTET PÅ DETTE: Johann André Forfang tok endelig karrierens andre verdenscupseier. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Forfang var klart best i første omgang i tyske Willingen med et hopp på 147,5 meter, og sikret til slutt seieren med et hopp på 144,5 meter i finaleomgangen.

– Det betyr mye

– Jeg har ventet på dette ganske lenge. Jeg har prøvd og prøvd, men har slitt med å få til to gode hopp. I dag fikk jeg det til, sier Forfang.

Mye tyder på at Tromsø-gutten ligger i rute til OL, som går av stabelen om en uke.

– Det betyr mye før Pyeongchang. Jeg tar med meg denne seieren, også skal jeg prøve å få det til i Sør-Korea også, sier Forfang

– Vanskelig å finne ord

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er full av lovord om prestasjonene til hopperne i generalprøven før OL.

FORNØYD: Hoppsjef Clas Brede Bråthen er kjempefornøyd med prestasjonene til hopperne. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det begynner etter hvert å bli litt vanskelig å finne gode nok ord til å beskrive prestasjonene til våre utøvere. Johann vinner i dag, med Robert på 4.-plass og Daniel på 5.-plass. Vi får bare fortsette med ydmykhet, yespekt og glede, sier Bråthen.

Polske Kamil Stoch vant Wellingen Five sammenlagt og stakk av med nærmere 250.000 kroner. Han vant med 7,8 poeng foran Forfang, mens Daniel-André Tande ble treer i sammendraget.

Karrierens andre verdenscupseier

Dette er Forfangs andre individuelle verdenscupseier i karrieren. Hans første verdenscupseier tok han i mars 2016, da han vant i Titisee-Neustadt.

– Du verden, Forfang viser kjempeform. Det er lekkert å se han hoppe. Tande vinner i går, Forfang i dag. Dette ser bra ut, sa NRKs ekspert Anders Jacobsen etter at Forfang sikret seieren.

Tande tok karrierens fjerde verdenscupseier lørdag, men skuffet med 136,5 meter i første omgang under søndagens renn. Han hoppet bedre i andreomgang, som holdt til en femteplass.