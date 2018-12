Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Ingen kunne gjøre noe med Ryoyu Kobayashi, men Johann André Forfang sørget for sesongens andre pallplass.

– Du verden han imponerer om dagen, gjør det enkelt for seg selv, utbrøt NRKs ekspertkommentator Anders Jacobsen om hoppet til Forfang.

Nordmannen lå som nummer to etter den første omgangen, og endte som nummer to etter at alle hopperne hadde satt utfor i finaleomgangen.

– Han er desidert best

Tromsøværingen hadde tre poeng opp til ledende Ryoyu Kobayashi fra Japan før det avgjørende hoppet, og var avhengig av full klaff for å lukte på den andre seieren på to dager.

Det fikk Forfang som strakte seg til 130 meter, men Kobayashi var strået hvassere. Med 133,5 meter vant Kobayashi med 13 poeng på Forfang.

– Han er desidert best. Han har ingenting å fly på når han hopper, men skyver seg enkelt og fint ut, møter skiene fantastisk og bare henger i lufta, uttalte NRKs hoppekspert om dagens vinnerhopp.

22-åringen fra Japan tok med det sin tredje seier for sesongen. Piotr Zyla fra Polen fulgte opp lørdagens 2. plass med å bli nummer tre søndag.

Godkjent laginnsats

De andre norske gutta gjorde også en godkjent konkurranse. Både Anders Fannemel og Robert Johansson var inne blant de ti beste.

Fannemel kom ikke videre etter første hopp lørdag, men søndag hevet han seg og svevde 128,5 meter i begge hoppene. Det holdt til 7.-plass og sesongbeste for Hornindal-hopperen. Fannemel tok sin første verdenscupseier i den russiske bakken i 2014.

Johansson så skuffet ut etter sitt første hopp på 126 meter. Hans andre hopp var halvannen meter kortere, men med det hoppet han seg opp fra 17. til 9.-plass.

Daniel-André Tande fikk en liten revansj for sitt svake hopp lørdag med et svev på 125 meter i første omgang. I annen omgang landet han derimot på 121 meter, og det gjorde at han falt ned fra 18. til 21.-plass. Dermed klarte ikke Kongsberg-hopperen å gjøre som i fjor, da han havnet på pallen to ganger i Nizjnij Tagil.