– Det er et grunnleggende prinsipp i idretten at alle skal ha like muligheter til å komme til start, og det er ikke tilfellet her. Da er det ikke rettferdig, sier Snorri Einarsson.

NRK er med når det islandske laget – det vil si Einarsson og hans to støttespillere – endelig får lov til å låse seg inn i smøreboden på skistadion i Ruka. Klokka nærmer seg 16.30, lokal tid, fredag ettermiddag og konkurransen Einarsson skulle ha gått er allerede ferdig.

FIKK IKKE GÅ: Snorri Einarsson varmet opp utenfor stadion i håp om å få gå, men kom aldri til start fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Da verdenscupen i langrenn ble innledet med klassisk sprint i de finske skoger, var både Einarsson og Karlstrøm i covid-karantene etter et til nå ukjent drama.

Dobbelt så lang tid

Torsdag morgen ble det oppstyr i Ruka da det viste seg at Norges landslagstrener Eirik Myhr Nossum hadde testet positivt på hurtigtesten han avla etter ankomst i Ruka onsdag ettermiddag. Mindre enn et døgn etter den første testen, forelå det imidlertid en fullverdig analyse at en ny test. Den viste at den første testen var en såkalt «falsk positiv».

Dermed kunne de norske løperne strømme ut i Ruka-løypene på trening torsdag ettermiddag.

Nå kan NRK avsløre at Islands trener Vegard Karlstrøm i likhet med Nossum avla en hurtigtest onsdag som ga «falsk positiv». Den store forskjellen er at det tok over to døgn – altså mer enn dobbelt så lang tid – å få bekreftelsen på at Karlstrøm likevel ikke hadde covid-19. Det var altså nok til at Einarsson ikke kunne starte.

– Vi kom fram rundt midnatt tirsdag kveld og testet oss onsdag morgen. En time senere fikk jeg beskjed om at testen var positiv. Så ble jeg hentet av folk i smittevernutstyr og fikk beskjed om at jeg skulle ta en ny test. Jeg spurte hvor lang tid det ville ta før resultatet ville foreligge, og fikk beskjed om at det ville ta to-tre dager. Jeg ga beskjed om at det er uholdbart, sier Karlstrøm til NRK.

FIKK EKSPRESSBEHANDLING: Eirik Myhr Nossum. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Fikk ikke ekspresstilbud

Da Nossum fikk svar tidlig torsdag ettermiddag, slo Karlstrøm seg til ro med at det kom til å gå raskere enn han var forespeilet.

– Da tenkte jeg at jeg kom til å få svar ganske raskt også, sier han.

Men tiden gikk, og det kom ikke noe svar. Karlstrøm begynte å ringe rundt for å finne ut når hans svar ville være klart.

Etter hvert fant han ut hva som var forskjellen på hans test og Nossums test. Han fikk opplyst at Norge hadde betalt rundt 1500 euro for å få Nossums test raskt behandlet. Det tilbudet fikk aldri Island-treneren da den nye testen ble tatt, forteller han.

Norges langrennssjef Espen Bjervig forteller til NRK at de også først ble forespeilet at det kunne ta opptil 48 timer å få svar på Nossums kontrolltest.

– Da responderte vi at det ikke er akseptabelt. For da hadde rennet allerede startet og ingen nordmenn ville kommet på start. Vi mente det måtte finnes andre løsninger på andre laboratorier. Da fikk vi tilbud av arrangøren om en ekspresstest som vi betalte for. Den ble sendt til Jyväskylä i Finland. Vi fikk svar over natten, sier Bjervig.

– Forbannet

Bjervig bekrefter at ekspresstesten var dyr. Når NRK spør om det var snakk om 1500 euro, eller drøyt 15.000 norske kroner, svarer han at det var i den størrelsesordenen.

BETALTE DYRT: Espen Bjervig synes 15.000 kroner er en høy pris for en prøveanalyse, men en nødvendig investering når det redder norsk deltakelse i verdenscupen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Men da hadde vi brukt 50.000 kroner på hurtigtester på alle og charterfly. 1500 euro er mye penger, men å ikke gå skirennene hadde gitt en betydelig merkostnad.

Akkurat det er Karlstrøm enig i. Det er ikke prisen på ekspresstesten han primært reagerer på. Han reagerer på at han aldri fikk noen tilbud om ekspressbehandling, noe som altså endte med at Einarsson ikke fikk starte.

– Jeg synes det er rart det finnes en «fast lane». Men når bare ett lag får tilbud, kan man bruke grovere ord. Den overskriften har jeg ikke lyst på, sier Karlstrøm, som understreker at han ikke er irritert på Norge.

Hans poeng er at alle må få så rask behandling at det ikke får sportslige konsekvenser.

– Det skal ikke ta så lang tid, det er for dårlig. Når det blir på dette nivået, at vi ikke får stille, da blir jeg rett og slett forbanna, sier Karlstrøm til NRK.

Varsler full gjennomgang

Renndirektør Pierre Mignerey i Det internasjonale Skiforbundet (FIS) bekrefter historien. Det er lokal arrangør og lokale helsemyndigheter som har ansvar for covid-testingen, og han sier til NRK at han nå prøver å finne ut hvordan det kunne skje.

IKKE FORNØYD: Renndirektør Pierre Migenrey.

– Vi må først gjøre ferdig konkurransene her, men dette er ikke en lukket sak for oss. Vi må finne ut hvordan dette kunne skje og lage en protokoll som gjør at det ikke gjentar seg andre steder senere i sesongen, sier Mignerey.

Han bekrefter at det det har vært flere såkalte falske negative tester i Ruka, og at Nossum ikke er den eneste som har fått ny test ekspressbehandlet mot betaling.

– Det er ikke rettferdig når ikke alle får samme informasjon og samme mulighet, fastslår han.

Ifølge Mignerey er det også motstridende opplysninger om hvorvidt informasjonen var blitt kommunisert skriftlig i forkant.

– Jeg ble fortalt at det skal ha stått på hjemmesiden, men jeg har heller ikke selv klart å finne det. Så dette må vi undersøke mer, sier han.

– Drenerende

Fordi Island som nasjon ikke kan lastes for det som skjedde, har juryen bestemt at Einarsson får stille til start i lørdagens 15-kilometer selv om konkurransen i Ruka er en minitour. I tour-sammendraget settes han på delt sisteplass, altså med samme tid som sistemann i fredagens sprintprolog.

Einarsson er glad for å få muligheten, men erkjenner:

– Det har vært en sinnssykt drenerende prosess.