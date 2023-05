Finne-dobbel da Brann herjet

Odd-treneren refser VAR: – Den andre er jo en faktisk feil

Viking slet lenge hjemme mot gjerrige Odd, men vendte kampen til 3-2 takket være to straffescoringer og et sent mål av Sander Svendsen.

Det ble full jubel blant hjemmefansen i Stavanger da Svendsen stupheadet inn seiersmålet i det 87. minutt. Seieren sendte Viking opp til 2.-plass på eliteserietabellen.

Odd-fansen hadde mer grunn til å være skuffet, kanskje særlig på grunn av det siste av Zlatko Tripics to straffespark.

VAR ble koblet inn for å sjekke om Milan Jevtovics hands skjedde innenfor 16-meteren, og dommer Kristoffer Hagenes valgte å dømme straffe selv om reprisene sendt på TV antydet at Odd-spillerens arm var godt på utsiden.

Odd-trener Pål Arne Johansen er langt fra fornøyd:

– Vi bør prestere bedre i andre omgang, men samtidig er det bittert at vi mister poengene på i hvert fall én – kanskje to – straffer som er feilaktig, sier han til NRK.

Han erkjenner at det første er en skjønnsmessig vurdering. Den andre er han enda mer kritisk til.

– Den andre er jo en faktisk feil. Der er jo ballen utenfor når den treffer hånda, sier han, og viser til storskjermbildene.

– Fra alle vinkler som ble vist her på stadion i hvert fall, så det var veldig tydelig at den var utenfor.

Dommer Hagenes forsvarer avgjørelsen.

– Jeg dømmer straffespark, som er klart og tydelig for meg, så blir det en VAR-sjekk på om den er utenfor eller innenfor, og det er en interessant vurdering. De bruker litt tid og ser at det er ingenting som sier at den er på utsiden, så da støtter de avgjørelsen om straffespark, sier han, og fortsetter:

– Her går det litt på kameravinkler også. Jeg er litt usikker på hvor mange kameraer som er i produksjonen i dag, det er klart at her handler alt om hvilke beviser man har. Og VAR må ha klare beviser, «clear and obvious mistake», for å kunne overprøve det som blir dømt, sier Hagenes