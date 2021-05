I forrige uke bekreftet en skuffet Didrik Tønseth overfor NRK at han ikke har fått plass på neste års landslag. Mandag bekreftet en oppgitt og overrasket Ragnhild Haga at heller ikke hun får plass på landslaget inn i den forestående OL-sesongen.

Nå bekrefter også Finn-Hågen Krogh at han er vraket.

– Det er en ukes tid siden jeg fikk beskjed. Jeg visste på forhånd at det var 50/50. Da Arild Monsen ringte, skjønte jeg fort på stemmeleiet hans at det ble nei, sier Krogh til NRK.

30-åringen sier at sprintlandslagstreneren uttrykte at det var hans ønske å beholde Krogh på laget.

– Hvilken forklaring fikk du da på at du ikke ble tatt ut?

– Det jeg fikk høre er at jeg mister plassen og at det ikke kommer noen nye inn. De ønsker en litt mer jevn fordeling kjønnsmessig. Jeg synes det er litt rart, egentlig, at de kutter sprintlaget til fem løpere. Det er veldig fint å være seks på et lag. Da har man et heat på sprintøkter, påpeker han.

VM-helt

Langrennssjef Espen Bjervig skriver følgende i en sms til NRK mandag ettermiddag: «Laguttaket offentliggjøres i morgen, jeg kommenterer ikke uttaket før etter PK i morgen»

STOR TRIUMF: Finn-Hågen Krogh sikret norsk VM-gull i stafett i 2017. Foto: Lise Åserud / NTB

Kroghs karriere har vært preget av opp- og nedturer. I 2015 gjorde han en strålende jobb som startmann da han sammen med Petter Northug tok VM-gull i lagsprint.

VM-stafetten i 2017 må likevel regnes som hans største bragd. Da Northug aldri fant formen, ble Krogh kastet inn som ankermann. På hele sisteetappen ble han jaget av russiske Sergej Ustjugov, men på imponerende vis holdt han unna og sikret norsk gull.

Han har åtte verdenscupseirer og 28 pallplasser i verdenscupen, men han var ikke på pallen sist vinter – i en verdenscupsesong som for norske løpere ble vesentlig redusert på grunn av pandemien.

– Kjipt

Til tross for en svak sesong, håpet og trodde han på fornyet tillit.

– Det er jo kjipt. Det er et utrolig bra opplegg å være med på. Og det er de beste kompisene jeg har i skimiljøet, sier Krogh, som også håpet tidligere meritter på skøytesprint og i OL-høyde skulle tale i hans favør.

GULLKLEM: Landslagstrener Arild Monsen gratulerer Finn-Hågen Krogh med VM-gull på lagsprint i 2015. Krogh føler også at Monsen ønsket ham med videre epå landslaget. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

– Så jeg synes det er litt forunderlig at de ikke har lyst til å satse videre på meg. Jeg føler at bak Klæbo, så har jeg vært den mest stabile skøytesprinteren i Norge de siste årene. Selv når jeg ikke er i form, føler jeg at jeg kan hevde meg der, sier han.

– Det er forståelig at Finn-Hågen Krogh blir vraket på elitelaget etter svake resultater i vinter, men det betyr ikke at han ikke blir å regne med i OL. Han har et stort potensial og trives i den høyden OL i Beijing går på, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Drømmer stort

To av Kroghs åtte verdenscupseirer har kommet på fristilsprint i høyde, nemlig i Davos og Val Müstair. Han har også flere pallplasser i høyden.

– Hva skal til for at han kan lykkes i OL utenfor landslaget?

– De fysiske forutsetningene må selvsagt være på plass, så han må finne glød og motivasjon til å gjøre den jobben som kreves, sier Bjørn.

Finn-Hågen Krogh bekrefter at motivasjonen er god og at han satser for fullt mot OL i Beijing uansett. Det mest sannsynlige scenarioet er at han går inn på regionlaget i Nord-Norge, forteller han.

– Jeg går «all in» på OL. Derfor vil jeg legge vrakinga bak meg så fort som mulig og se framover nå. Drømmen er å komme tilbake på mitt beste nivå. Jeg sikter på flere distanser i OL, sier han.

Harald Østberg Amundsen, som tok VM-bronse på 15 km i Oberstdorf, blir etter det NRK forstår den eneste nye elitelandslagsløperen på herresiden. Dermed reduseres antallet eliteløpere fra 12 til 11.