Finalen glapp – har én sjanse igjen

Blummenfelt-rival går glipp av OL

Belgiske Jelle Geens, som vant sølv bak Kristian Blummenfelt i VM i triatlon i mai, har testet positivt for koronaviruset og går glipp av OL-løpet.

Geens har blitt sett på som en av Blummenfelts største utfordrere til OL-medalje når triatlonen for menn går av stabelen natt til mandag norsk tid.

Nå må 28-åringen stå over etter den positive koronatesten. Det melder den belgiske avisen Het Nieuwsblad. Der står det at Geens fortsatt kan være aktuell for mixed stafett 31. juli.