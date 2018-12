Filip Ingebrigtsen lekte seg til EM-gull: – Helt usaklig

– Det hadde jeg ikke trodd. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det blir som at Vebjørn (Rodal) skal vinne 10.000 meter på bane. Det er helt usaklig, sier Ingebrigtsen til NRK.

NRK-ekspert Rodal, som kommenterte løpet, kontret med at det ville vært som om OL-vinneren på 800 meter vant halvmaraton.

Altså helt utenkelig.

Nå er nemlig Ingebrigtsen europamester også i terrengløp.

Nordmannen hadde egentlig full kontroll hele løpet – og på sisterunde skrudde mellomsteblad Ingebrigtsen virkelig opp tempoet.

Isaac Kimeli var sjanseløs og måtte slippe lenge før målstreken.

– Det er ofte sånn at man takler ting veldig bra når man er godt trent. Jeg må si jeg er overrasket over at de andre slipper. Jeg la meg der jeg hadde planlagt, og hadde egentlig tenkt til å ligge der. Men så detter de av en etter en de siste rundene, sier Ingebrigtsen.