For Filip Ingebrigtsen handlet søndagens løp først og fremst om å ta EM-kravet på 13.38.00. Det bommet han på med åtte sekunder.

Nordmannen fikk det tungt mot slutten, men fullførte likevel sin første 5000 meter. Han endte på 12. plass med tiden 13.46.40.

– Jeg kjente tidlig at dette ikke var min dag. Jeg var ikke restituert, og har hatt litt vondt i beina siden Oslo. Det var tungt. Det gikk for fort i starten, og vanligvis takler jeg det greit, men i dag var det rett ut. Jeg er ganske skuffet over at jeg gjør et så dumt løp, sier Filip Ingebrigtsen.

– Det er mye å rette på, men jeg er skadefri, opplyser han.

– Betyr det at du vil prøve å ta EM-kravet en gang til nå?

– Det frister sykt lite akkurat nå. Jeg må ta en vurdering på det. Jeg har planlagt mange andre løp, og 5000 er ikke blant dem. Det kan være at tiden renner ut.

– Kan det være at du dropper 5000 i EM?

– Ja, det får vi se. Det er veldig liten tid.

TUNG DAG: Henrik Ingebrigtsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Forrykende åpning

Søndagens 5000 meter åpnet forrykende fort i rundt 30 varmegrader i Stockholm.

– Det gikk «insane» fort, og så fikk jeg det skikkelig, forteller Filip Ingebrigtsen.

– Kan man greie å holde dette tempoet i denne varmen, spurte NRKs kommentator Jann Post.

Brødrene Ingebrigtsen åpnet imidlertid forsiktig, som de pleier, og la seg fint til rette bakerst i feltet.

Etter hvert gikk tempoet noe ned i løpet etter den harde åpningen. Begge brødrene fikk likevel problemer underveis med farten.

– Tung dag på jobben

Henrik Ingebrigtsen løp til slutt inn til 7.-plass på tiden 13.28.89.

– Det var en tung dag på jobben. Jeg tenkte hele tiden: Var dette lurt? Jeg hadde ikke det lille ekstra i dag, sier han til NRK.

– Kroppen er ikke helt restituert etter Bislett Games. Jeg skulle gjerne vært nærmere pers, men dette er samtidig blant mine beste 5000-metere, legger han til.

Selemon Barega vant løpet suverent med tiden 13.04.05, årsbeste i verden. Birhanu Balew fra Bahrain ble nummer to, mens Abadi Hadis fra Etiopia ble nummer tre.