Filip Ingebrigtsen dukket ikke opp til start – EM-kravet henger i tynn tråd

Planen var at Filip Ingebrigtsen fredag kveld skulle løpe 1500 meter i et fransk stevne med mål om å komme under EM-kravet på 3.36,00 og kvalifisere seg for sommerens mesterskap i Roma.

Selv om han var påmeldt, dukket nordmannen aldri opp til start.

– Han var ikke helt i form, skriver sportssjef Erlend Slokvik i en tekstmelding til NRK fredag kveld.

Og nå har 31-årige Ingebrigtsen dårlig tid. EM-kravet må tas innen 26. mai, og det norske friidrettsforbundet offentliggjør EM-uttaket 30. mai.

Neste mulighet kan være 1500-meteren som arrangeres på Jessheim 24. mai, men det er ikke avklart om Filip Ingebrigtsen løper der.

Formen i det siste har ikke gitt grunnlag for optimisme. Forrige helg løp han inn på 3.43,03 under et løp i Tyskland.

Ingebrigtsen, som altså tok EM-gull på 1500-meter i 2016 og VM-bronse i 2017, er dermed et godt stykke unna gammel storhet noen få uker før sommerens mesterskap i Roma, som arrangeres fra 7. til 12. juni.

OL-kravet på samme distanse er for øvrig 3.33,50.