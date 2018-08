– Det er utrolig kjedelig. Jeg har jobbet hardt for å få dette til.

Det sier Kristine Leine om at skolen har satt ned foten for hennes deltakelse i de to kommende landskampene. Norge møter Slovakia borte 31. august, mens Nederland venter hjemme i Oslo 4. september.

Leine går siste året på sykepleierutdanningen til VID Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, og skal nå ut i praksis. Hun ba om seks dagers fritak i forbindelse med den kommende landslagssamlingen, men da sa skolen nei.

– Skolen har et regelverk, og de må være rettferdige mot alle studenter, var beskjeden jeg fikk fra skolen. De har ikke vært villige til å strekke seg veldig langt, sier Leine.

Rektor for VID Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, Ingunn Moser, kan ikke kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag sier hun derimot at de er pålagt nasjonale regler som hindrer dem i å være mer imøtekommende.

– For praksis er det et absolutt krav om 90 prosent tilstedeværelse for å få bestått. Det er et nasjonalt krav, og ikke skolens krav. Det gjelder for alle praksisstudier innenfor denne utdanningen, forteller Moser.

– Nesten umulig å kombinere fotball og studier

Leine spiller til daglig for Røa i Toppserien. Samtidig har hun den siste tiden vært fast inventar i landslagstroppen. Det har ikke vært enkelt å kombinere toppfotball med studier, forteller 22-åringen.

– Det er så godt som umulig. I tre år har jeg trikset og mikset. Jeg har blitt tvunget til å tenke veldig langt frem i tid for å se om jeg har tid til begge deler. Det tar mye energi. Studiet er tungt i seg selv, og det å kombinere de to tingene anbefaler jeg virkelig ikke.

Leine er klar på at hun hadde håpet på mer hjelp fra skolen.

– Det har vært vanskelig å samarbeide med dem, og nå nekter de meg å reise på samlingen.

Rektor Moser sier på sin side at skolen har gjort det de kan i saken.

– Vi kan bare se på hva som er mulig å få til innenfor regelen som krever 90 prosent tilstedeværelse, men noen ganger er det umulig å få til noe. I slike tilfeller må studenten enten søke om permisjon eller fritak fra det aktuelle emne, for deretter å fullføre dette på et senere tidspunkt, sier Moser.

Vurderer å droppe studiene

Leine, som kun har ett år igjen på VID, sier at hun ikke vet om hun klarer å fullføre studiene uten at fotballkarrieren tar skade.

– Hadde jeg gått førsteåret hadde jeg droppet ut. Men med tanke på at jeg har brukt tre år på dette, og kun har ett år igjen, hadde jeg egentlig bestemt meg for å fullføre studiet. Samtidig er det nå jeg kan satse fotball, og tankene om å droppe ut er til stede. Jeg føler meg veldig rådvill, jeg har lyst til begge deler, sier Leine.

Rektor Moser sier hun forstår at det er en krevende kombinasjon.

– Dette er et studium med en del obligatoriske krav og aktiviteter. Det må man forholde seg til, det er et fulltidsstudium. Jeg forstår godt at det kan bli krevende å kombinere studiet med enten toppidrett eller en annen jobb. Da må man finne ut hva som er viktigst i denne perioden. Toppidretten stiller jo også krav, det er ikke bare vi, sier Moser.