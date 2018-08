– Det første jeg tenkte er at det er sykt kjipt for Leine.

Det sier Chelsea-spiller Maria Thorisdottir. Hun skal i månedsskifte delta på landslagssamlingen i forbindelse med VM-kvaliken mot Slovakia og Nederland.

Der kommer ikke Kristine Leine til å være. Hun fikk nemlig ikke fri fra VID Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, hvor hun studerer til å bli sykepleier.

– Jeg har blitt tvunget til å tenke veldig langt frem i tid for å se om jeg har tid til begge deler. Tankene om å droppe ut er til stede, sa Leine til NRK da det ble klart at hun må stå over samlingen.

Thorisdottir er ikke sjokkert.

– Jeg gikk selv på sykepleierutdanningen, men måtte gi meg etter nesten to år. De klarer ikke å legge til rette for spillerne som vil kombinere både studier og fotball. Jeg brukte mer energi på å prøve å få tid til begge deler enn på selve studiet.

– Vi oppfordres til å studere

Det er en obligatorisk praksisperiode som setter en stopper for Leines landslagsdeltakelse. Det er et problem Thorisdottir kjenner igjen.

– Man må ha åtte uker praksis sammenhengende. Dersom man da har ei landslagssamling i løpet av de åtte ukene godtar de ikke at man tar den uken igjen når du kommer tilbake igjen, forteller Chelsea-spilleren.

FIKK NEI FRA SKOLEN: Landslagsspiller og sykepleierstudent Kristine Leine. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Landslagskaptein Maren Mjelde, som også til daglig spiller i Chelsea, reagerer kraftig på at Leine ikke blir å se på den kommende samlingen.

– Vi blir hele tiden oppfordret til å kombinere fotball med studier. Denne saken er trist, for den viser at det er vanskelig å få til nettopp det.

Mjelde mener det er viktig å legge bedre til rette for dem som ønsker å studere ved siden av toppfotballen.

– Vi tjener ikke veldig mye i kvinnefotballen. Karrieren er kort, og det er viktig å ha noe å falle tilbake på. Dette sender feil signaler til yngre jenter som vil bli fotballproff, men samtidig ønsker å studere.

Saken har fått flere i Fotball-Norge til å reagere på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Vi må stå på vårt

Ingunn Moser er rektor ved VID Diakonhjemmet Høgskole i Oslo, skolen hvor Leine er student. I saken hvor landslagsforfallet først ble omtalt forteller hun til NRK at det er nasjonale regler som gjør at de ikke kan gi dispensasjon til Leine i forbindelse med landslagssamlingen.

Mjelde og Thorisdottir håper begge at det kan innføres ordninger som gjør det enklere å studere i fremtiden.

– Det er krevende å studere ved siden av fotballen. Jeg håper det kan bli litt enklere i fremtiden, sier Thorisdottir.

– Man burde ikke bli tvunget til å ta et valg mellom studier og fotball, men dette er ett av flere eksempler som viser at skolen gjør det vanskelig, sier Mjelde.