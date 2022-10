Fifa fikk mystisk brev i posten – avsenderen kan ha avslørt seg selv

Det mystiske brevet som nylig ramlet inn hos Fifas kontorer i Zürich har nemlig skapt stor forundring siden det ble offentlig kjent.

I brevet skriver en organisasjon som kaller seg «Denmark Uncensored», som omtaler seg selv som en «menneskerettighetsorganisasjon», at Fifa skal tillate at dommerne i det kommende fotball-VM i Qatar skal gå med armbånd med skriften «end racism in Denmark».

Til angrep på Danmark

Danmarks rasistiske politikk må stoppes, og Fifa-president Gianni Infantino må benytte VM til å gripe inn og gjøre verden oppmerksom på problemene i det nordiske landet, er budskapet i brevet.

Samtidig benytter Denmark Uncensored brevet til å rose de som arrangerer det kommende VM i Qatar:

«Først og fremst ønsker vi å hylle deres ekstraordinære innsats for å organisere verdensmesterskapet i Qatar», heter det i det åpne brevet til Gianni Infantino.

Les hele brevet her:

Foto: Faksimile

Foto: Faksimile

Brevet har fått stor oppmerksomhet i Danmark. Her ser du noen av medieoppslagene de siste dagene:

Men hvem er egentlig Denmark Uncensored?

NRK har ikke lykkes med å komme i kontakt med noen fra den såkalte menneskerettighets-organisasjonen de siste dagene.

Brevet er heller ikke signert av en talsperson. Organisasjonen hadde en engelskspråklig nettside, men den er nå lagt ned.

Ukjent for Amnesty

Frank Conde Tangberg, politisk rådgiver i Amnesty International, sier til NRK at de er klar over brevet, men ikke har hørt Denmark Uncensored før.

NRK har vært i kontakt med det danske fotballforbundet (DBU) og tilbudt dem å uttale seg om brevet og hva de tror om avsender og motiv.

– DBU ønsker ikke å kommentere informasjon som ikke er bekreftet, skriver kommunikasjonssjef Jakob Høyer i en e-post til NRK.

Så hva vet vi om hvem som står bak?

Hjemmesiden ble først registrert 21. januar 2022 hos selskapet NameCheap som skjuler hvem som egentlig står bak nettsiden. Selskapet har kontorer på Island, men nettsiden kan være registrert fra hvor som helst i verden. De siste årene er det blitt vanligere å skjule informasjonen om hvem som oppretter en nettside.

Nettsiden er nå stengt, men NRK har klart å hente den opp via en arkivtjeneste.

Omtrent samtlige av nyhetsartiklene er svært Danmark-kritiske.

Titler som «Danmark truer med å deportere barn født via surrogati», «Danmark ødelegger syriske flyktningers liv» og «Antall hatforbrytelser i Danmark skyter i været» er eksempler på titler fra nettsidens forside.

Her er et eksempel på de sakene man kunne finne på www.thetruedenmark.org før siden ble lagt ned. Foto: Skjermdump / http://www.thetruedenmark.org/

– Nesten helt sikkert aktører i Qatar

NRKbeta har samtidig undersøkt det tekniske ved nettsiden og kommet frem til at det er en enkel nettside som tar kort tid å lage.

Det står ikke noe om hvem som står bak siden, og det er «admin» som står på forfatter-byline på alle saker. På forsiden er det en «om oss»-seksjon hvor det står følgende:

«True Denmark er en folkebasert kampanje bestående av hovedsakelig danske ofre for menneskerettighetsbrudd. Kampanjen vår tar sikte på å kaste lys over de dystre danske menneskerettighetsbruddene, som misbruk av flyktningrettigheter, gettoer, slaveri, misbruk av arbeidere i tillegg til diskriminering basert på etnisitet og hudfarge.»

Verdt å merke seg er at brevet kommer ikke lenge etter det ble kjent at danskene skal med «protestdrakter» i Qatar-VM der logoer og andre detaljer er tonet helt ned.

Grepet blir gjort for å markere avstand til vertslandet.

Christian Eriksen og Danmark skal bruke disse protestdraktene i VM. Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters

Nicholas McGeehan er Midtøsten-ekspert og tidligere forsker for menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch.

Han sier rett ut at han tror det er personer i VM-landet selv som står bak brevet som en slags hevn mot danskene.

– Det er nesten helt sikkert initiert av aktører i Qatar, og det ser ut til å være tilstrekkelig organisert til å være en del av en offisielt sanksjonert operasjon. Motivasjonen ser ut til å være å angripe den danske regjeringens politikk som svar på holdningen til det danske landslagets draktsponsor, mener McGeehan.

Qatar: – Har ingen kjennskap

Myndighetene i Qatar benekter imidlertid enhver forbindelse til saken.

– Den qatarske regjeringen har ingen kjennskap til denne organisasjonens opprinnelse eller aktiviteter, og ble kun gjort oppmerksom på organisasjonen gjennom de nylige medierapportene, skriver den qatarske regjeringens presseavdeling i en e-post til NRK.

Nicholas McGeehan tror VM-landet selv står bak angrepet på Danmark. Foto: NRK

McGeehan får imidlertid full støtte fra danske Helle Malmvig. Hun er seniorforsker ved Dansk Institutt for internasjonale studier og ekspert på internasjonal politikk og sikkerhet i Midtøsten.

Hun slår overfor NRK fast at det er mye som tyder på at Denmark Unscensored rett og slett er ikke-eksisterende.

Mener avsender avslører seg selv

Seniorforskeren tror heller at brevet og den nedlagte hjemmesiden brukes som et ledd i en informasjonskrig.

– I brevet har de en logo, men ingen adresse. De har heller ingen talsmann eller formann som har undertegnet det, og hjemmesiden deres er nå lukket. I brevet står det ikke bare kritikk mot Danmark, men også ros av måten Qatar-VM blir arrangert på. Det ligner en klassisk desinformasjonsstrategi, sier hun til NRK.

Malmvig påpeker at det er vanlig å blande inn litt sannhet når man skal føre desinformasjonsstrategi. Og kritikken mot Danmarks behandling av særlig flyktninger er ikke ny. New York Times satte eksempelvis søkelys på dette for noen år siden.

Malmvig påpeker at ingen i Danmark kjenner til Denmark Unscensored, og stiller seg selv følgende spørsmål: Hvis de faktisk eksisterer, hvorfor vil de ikke få ut budskapet og kritikken sin?

Seniorforsker Helle Malmvig. Foto: Mads Nissen / Ritzau Scanpix

Brevet ble i en tidlig fase omtalt i Midtøsten av store medier som Doha News og Middle East Monitor, og det gjør at seniorforskeren mener brevets egentlige avsender avslører seg selv.

– At denne kritikken også ble gjengitt av Doha News, ikke ble gitt til danske medier, synes jeg peker i en bestemt retning. Doha News opererer i Qatar og har hatt flere andre Danmark-kritiske historier. I Qatar, hvor det ikke er pressefrihet, kan man ikke operere slik uten at det er i samsvar med styresmaktenes røde tråd, påpeker hun.

– Det er noe med timingen

NRK har ikke grunnlag for å slå fast at det er aktører i Qatar som står bak brevet og nettsiden.

Men det er flere ting som gjør at seniorforskeren peker i en bestemt retning.

– Det er noe med timingen, det kommer på et tidspunkt da det de siste ukene har vært snakk om at Danmarks kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen skal reise til Qatar som offisiell representant og gjennomføre en synlig og oppsiktsvekkende «happening» som kritikk mot VM-landet, og så er det dette med fotballdraktene. Timingen synes jeg peker mot Qatar. Men man kan sjelden bevise hvem som står bak desinformasjon, påpeker Malmvig.

Midtøsten-ekspert McGeehan er heller ikke overrasket over at Fifa får et slik brev nå.

– Vi har sett denne typen ting før i Gulfen, der desinformasjon, svertekampanjer og kunstige grasrotbevegelser er blitt brukt for å angripe kritikere av regjeringens menneskerettighetsbrudd, og dette ser ut som det passer inn i det mønsteret, sier han.

Helle Malmvig, som altså har lang erfaring som Midtøsten-forsker, mener det er blitt mer utbredt de siste årene i Gulf-landene å svare på kritikk på en slik måte.

– Hvor sikker er du på at Qatar står bak?

– Jeg vil nødig si et prosenttall, men det virker veldig sannsynlig at Qatar står bak. Det kan godt hende de opererer ved hjelp av mellommenn de betaler for å gjennomføre det, det kan for eksempel være egyptere som jobber i Qatar som blir betalt for å lage en slik hjemmeside. Men slike ting er veldig vanskelig å bevise. Jeg tror vi skal være veldig heldige hvis vi noensinne får vite sikkert hvem som står bak, sier hun.

– Hvis det ikke er Qatar som står bak angrepet på Danmark i det brevet, hvem tror du da det kan være?

– Jeg har tenkt mye på det selv. Hvis jeg skal spekulere, må det være et slags stunt av en venstreradikal gruppe som vil bringe oppmerksomhet rundt rasisme i Danmark. Men samtidig synes jeg det er veldig vanskelig å se en venstreorientert gruppe som ønsker å rose VM i Qatar, som de gjør i brevet, og generelt gjøre noe som kan leses som støtte til Qatar, siden nettopp denne fløy har vært mest aktiv i å kritisere vilkårene til migrantarbeidere ... Men det er en mulighet, sier hun.

Fifa har ikke besvart vår henvendelse om saken.

VM arrangeres i Qatar fra 20. november og avsluttes med finale 18. desember.