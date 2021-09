20-åringen var klar kvalifisert til Diamond League-finalen både på 1500 og 5000 meter, og stod på begge startlistene. Men Jakob Ingebrigtsen løper likevel bare torsdagens 1500 meter.

– Jeg må si at det er litt dumt at arrangør eller de som bestemmer hvordan det blir satt opp, at de ikke gjør det mulig, så det er ikke et valg jeg tar, sier han til NRK.

5000-meteren går på en spesialbane i Zürich sentrum onsdag kveld. Torsdag kveld er det duket for resten av løpsøvelsene inne på friidrettsbanen i byen.

– Hvis folk lurer på hvordan et tidsskjema skal være, så må de spørre de som har noe de skulle sagt, mener Ingebrigtsen.

– Hva ville du sagt?

– Jeg ville sagt at jeg skal gjøre det jeg skal først og fremst, og hvis det er mulig vil jeg bli med alt annet etterpå. Da er det 1500 meter jeg ville gjøre ordentlig først.

Vil påvirke

Vanligvis fordeles finaleøvelsene i Diamond League over to helger, i Brussel og Zürich. I år inngår alle i todagersstevnet i Sveits. Skulle han kjempet om begge diamantene denne sesongen, måtte i så fall 1500-meteren gått dagen før den lengre distansen, og helst inne på en stadion, bekrefter Jakob Ingebrigtsen.

– Ja, så lenge 1500 meter er førstepri vil jeg gjøre alt jeg kan for det og ikke noe som går utover det. Hvis man har det først, så kan man fokusere på det og så heller bli med på andre ting.

– Vi skulle gjerne ønske at de hadde snudd litt på det og hadde de korte distansene før de lange. Vi kommer nok til å se om vi kan prøve å påvirke det i fremtiden, bekrefter Gjert Ingebrigtsen.

– Hvordan skal dere påvirke?

– Jeg vet at forskjellige management og agenter blir konsultert i forskjellige sammenhenger når man lager og komponerer Diamond League-oppsett, så det kan kanskje være en ide å gå den veien, svarer trenerfaren.

– Har begynt på nytt

Jakob Ingebrigtsen stod over stevnet i Brussel etter to tøffe løp i Eugene og Lausanne. Nå møter han blant annet Timothy Cheruiyot til sesongens siste duell, og nordmannen føler formen fortsatt er på plass.

– Jeg har begynt på nytt. Jeg har gått inn i en ny treningssyklus der jeg mer eller mindre startet på nytt med et to ukers perspektiv. Der man får roet seg litt ned og begynt å bygge med litt hardøkter og litt mer trening, og da vet man hva slags resultat man får på slutten av de to ukene, forklarer han.

SISTE MØTE: Jakob Ingebrigtsen og Timothy Cheruiyot møtes på 1500 meter i Diamond League-finalen. Foto: Andreas Skjerdingstad / NRK

Et Diamond League-trofé vil i så fall være Ingebrigtsens første. Det vil også gi en premiesum på over 250.000 kroner.

– Jeg er veldig spent. Vi vet at det har en tendens til å gå fort med denne gjengen som er her. Men det er helt på tampen av sesongen. Folk har vært mye ute og konkurrert, så det kan gå mange veier. Jeg føler meg klar og håper jeg klarer å bevege meg sånn noenlunde i morgen også.